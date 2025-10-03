viernes 3  de  octubre 2025
Fórmula 1

Piastri recupera la confianza en ensayos de Gran Premio de Singapur

El líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), recuperó sensaciones este viernes al lograr el mejor tiempo en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Singapur

El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025.&nbsp;

El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025. 

Dimitar DILKOFF / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), recuperó sensaciones este viernes al lograr el mejor tiempo en la segunda sesión de libres del Gran Premio de Singapur, marcada por dos accidentes, banderas rojas y un extraño incidente en el pit lane entre Charles Leclerc y Lando Norris.

En la noche local, el australiano superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y al vigente cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), tercero.

"Encontré mi ritmo a la mitad y al final me sentí bien. Obviamente no es muy representativo de la carrera, pero el coche ha respondido y siento que he aprendido mucho hoy. Era el objetivo", dijo Piastri.

Mejor tiempo en la primera sesión disputada en un calor tropical, el español Fernando Alonso (Aston Martin) se clasificó cuarto en los entrenamientos libres 2.

El británico Norris (McLaren), víctima del choque en el pit lane con Leclerc (Ferrari), incluyó el Top 5.

En un fallo de coordinación muy poco frecuente, Leclerc impactó con el Mercedes de Norris con ambos coches intentando ingresar en el circuito al mismo tiempo.

"Le costará un poco de dinero al equipo, es una pena. Fue un día difícil, no me sentí muy bien en el coche. Perdí todo el 'feeling' que tenía el año pasado, hay muchas cosas en las que trabajar", declaró Norris, ganador el año pasado en Singapur.

Dos interrupciones

Los Ferrari no hicieron mejor que noveno y décimo, con Leclerc delante de su experimentado compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

La segunda hora de entrenamientos libres del día, mucho más animada que la primera, estuvo marcada por la salida de pista de George Russell, quien perdió el control de su Mercedes antes de impactar contra un muro a alta velocidad.

El incidente, en el que perdió su alerón delantero, provocó una bandera roja durante unos diez minutos mientras se limpiaba y aseguraba la pista.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) también cometió un error solo unos minutos después del reinicio de los entrenamientos, lo que requirió otra interrupción.

Alerta por el calor

La segunda sesión, celebrada de noche, es la única representativa de las condiciones de la clasificación programada para el sábado a las 21h00 locales (13h00 GMT) y de la carrera prevista para el domingo a las 20h00 (12h00 GMT).

El GP de Singapur se disputa de noche para maximizar el número de telespectadores europeos debido a la diferencia horaria, pero también para limitar los efectos del calor sobre los pilotos.

El jueves, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó por primera vez su alerta de altas temperaturas porque se esperan más de 31°C el domingo por la noche para la carrera.

Este viernes varios pilotos probaron los chalecos y su intrincado sistema de tubos de enfriamiento debajo de sus trajes. La temperatura ronda los 28°C, algo más fresco de lo habitual, pero con una humedad del 80% muy incómoda.

Establecida después del Gran Premio de Catar 2023, cuando varios pilotos tuvieron que recibir atención médica tras sufrir por el calor, la regla de las altas temperaturas les permite usar chalecos especiales refrigerantes durante la carrera.

En el Mundial, Piastri tiene 25 puntos de ventaja sobre su compañero del equipo Norris, una diferencia que asciende a 69 con Verstappen, tercero.

En la clasificación de constructores, McLaren tiene una nueva oportunidad de conseguir un segundo título consecutivo. Para lograrlo, debes sumar al menos 13 puntos el domingo.

FUENTE: AFP

Temas
