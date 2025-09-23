martes 23  de  septiembre 2025
FÚTBOL

A Suárez el descanso "le ha venido bien", según Mascherano

Sin embargo, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, no escondió que es probable que el uruguayo Luis Suárez esté con "ansiedad" de volver

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este martes que el descanso obligado le sentó bien al delantero uruguayo Luis Suárez, quien el miércoles debe reaparecer con el club floridano en el partido pendiente ante New York City FC.

El "Pistolero", de 38 años, fue sancionado con tres partidos de suspensión en la liga norteamericana (MLS) por escupir a un integrante de los Seattle Sounders después de la derrota por 3-0 del Inter en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

"Luis es un jugador que durante toda su carrera ha estado acostumbrado a jugar, me imagino que debe estar con las ganas y la ansiedad de volver", dijo el 'Jefecito' en una conferencia de prensa.

Embed

"De alguna manera, Luis venía acumulando muchos partidos y el descanso le ha venido bien", agregó el técnico argentino.

Las Garzas de Lionel Messi visitarán el miércoles a New York City FC en uno de los partidos que tienen pendientes en la Conferencia Este.

El once de Florida se ubica en la quinta posición de su zona y una victoria ante el cuadro neoyorquino le permitiría subir a la tercera casilla, a cinco puntos del líder Philadelphia y con dos encuentros menos.

Para el duelo del miércoles, el Inter recupera al atacante haitiano Fafà Picault, quien formará parte de la convocatoria, mientras que Messi está en óptimas condiciones físicas para una semana en la que su cuadro tendrá dos partidos fuera de casa.

"Es difícil elegir una versión de Leo, es un jugador que pareciera que el tiempo se detiene y sigue haciendo la diferencia partido tras partido", comentó Mascherano. "Tiene la virtud de reinventarse todo el tiempo".

Contento por Dembélé

Mascherano, de 41 años, destacó por otro lado el Balón de Oro ganado el lunes por el atacante francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain.

Ambos coincidieron durante seis meses en el FC Barcelona, cuando el "Jefecito" todavía vestía de pantalones cortos.

"Ha conseguido un premio que cualquier futbolista desearía", destacó Masche. "Me tocó compartir poco tiempo (con él), pero más allá de las lesiones, al principio se notaba que era un jugador diferente".

Las Garzas viajaron la tarde del martes a Nueva York y el jueves partirán a Toronto para el partido del fin de semana en suelo canadiense.

FUENTE: AFP

