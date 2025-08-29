viernes 29  de  agosto 2025
FÚTBOL

Despiden otra vez a Mourinho tras un año sin milagros en Estambul

Luego de ser cesanteado por la Roma italiana, el portugués José Mourinho también fue despedido por el Fenerbahçe turco después de no ganar ningún título

El entrenador portugués José Mourinho, del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

El entrenador portugués José Mourinho, del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTAMBUL.- El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahçe luego de un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.

La puntilla la recibió Mourinho el miércoles al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida); curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.

Lee además
En esta foto del viernes 16 de abril de 2021, el técnico de Tottenham José Mourinho previo al partido contra Everton por la Liga Premier inglesa. 
Fútbol

Equipo de Turquía acusa de racismo al entrenador José Mourinho
El entrenador portugués José Mourinho, del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Mourinho recibe suspensión de cuatro partidos en Turquía

Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz la temporada pasada de hacer que el Fenerbahçe volviese a ganar el campeonato turco, algo que el club estambuliota no logra desde 2014, aunque sigue siendo el segundo equipo con más ligas en el país, 19, a seis del Galatasaray.

Menos arrogante

"Es evidente que el objetivo principal es ganar la Süper Lig", admitió 'Mou' a su llegada a Estambul, aunque manifestó hacer "cero promesas" a los aficionados en cuanto a la posibilidad de sumar títulos.

Lejos de su arrogancia habitual, Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahçe como una estrella del rock, parecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio, recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

Embed

El balance final de Mourinho al frente del Fenerbahçe es de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Números discretos para el técnico de 62 años con un palmarés envidiable: dos Ligas de Campeones (con el Oporto en 2004 e Inter en 2010), dos Euroropa Leagues (2003 con el Oporto y 2017 con el Manchester United), una Conference League (2022 con la Roma) y ocho títulos de liga: dos de Portugal con el Oporto, tres Premier Leagues con el Chelsea (2005, 2006 y 2015), dos "Scudetti" de la Serie A con el Inter (2009 y 2010) y un campeonato español (Real Madrid, 2012), entre otros trofeos de menor importancia.

Incidentes

En su etapa turca, Mourinho no solo fue incapaz de sumar más títulos, sino que acumuló incidentes: en abril, agarró la cara del entrenador del club rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

Embed

El apodado "Special One" acusó al cuarto árbitro del partido --y, a través de él, a todos los árbitros turcos-- de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.

Para digerir mejor el despido, Mourinho, que se alojaba en Estambul en el lujosísimo Hotel Four Seasons, dejará Turquía con un cheque de al menos nueve millones de euros (10,5 millones de dólares), según la prensa del país.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Brasil anuncia convocatoria sin Neymar ni Vinicius Júnior para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026

Final de la Leagues Cup 2025: Sounders de Seattle vs. Inter Miami, ¿cuándo y dónde se jugará?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Te puede interesar

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
FALLO JUDICIAL

DHS confirma traslado de detenidos de "Alligator Alcatraz" en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 
SUCESO

Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez logra acuerdo y se declara culpable de un cargo menor

Esta fotografía muestra al dictador venezolano, Nicolás Maduro, dando un discurso a soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas. 
POLÍTICA

Ante el avance de buques militares, Maduro desafía a EEUU: "No hay forma de que entren a Venezuela"

Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"