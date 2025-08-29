viernes 29  de  agosto 2025
Presidenta de México revisa los preparativos del Mundial 2026 con Infantino

Claudia Sheinbaum, mandataria de México, recibió este jueves al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ya se había reunido con Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para repasar los preparativos del Mundial de fútbol que celebrarán en conjunto su país, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial", dijo la mandataria en una publicación en la red social X, en la que añadió fotos con el directivo del máximo organismo del fútbol y el trofeo del certamen.

Sheinbaum destacó que la inauguración del campeonato se realizará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

"Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva", añadió.

Infantino ya se había reunido la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que el sorteo para la Copa del Mundo se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

El Mundial de 2026 será el primero en jugarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que se haga durante su presidencia.

El torneo llega en un momento tenso para México, Estados Unidos y Canadá, provocado por la política comercial y arancelaria del magnate republicano.

México convoca al "Chucky" para amistosos

Con el regreso del extremo Hirving "Chucky" Lozano como principal novedad, la selección mexicana de fútbol presentó una nómina de 25 jugadores para enfrentar en septiembre a Japón y Corea del Sur como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.

Mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022, Lozano jugó su más reciente partido con México el 24 de marzo de 2024: la final de la Liga de Naciones de Concacaf contra Estados Unidos.

A sus 30 años de edad, el jugador milita actualmente en el San Diego, equipo de expansión en la MLS, que lidera la Conferencia Oeste.

Para estos compromisos contra Japón y Corea del Sur, el seleccionador azteca Javier Aguirre citó a nueve legionarios europeos, comenzando por los defensas Rodrigo Huescas, del Copenhague de Dinamarca; César Montes, del Lokomotiv de Rusia; Johan Vásquez, del Génova de Italia; y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar de Países Bajos.

FUENTE: AFP

