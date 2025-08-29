viernes 29  de  agosto 2025
Fútbol

El premio que se llevará el Inter Miami si gana la final de la Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi está a un paso de conquistar la Leagues Cup 2025, un torneo que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX

Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Rodrigo de Paul #7, Lionel Messi #10 y Sergio Busquets #5 del Inter Miami hablan en el campo en la segunda mitad durante el partido de la fase uno de la Copa de la Liga entre el Inter Miami CF y el Atlas FC en el Chase Stadium el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami de Lionel Messi está a un paso de conquistar la Leagues Cup 2025, un torneo que reúne a equipos de la MLS y la Liga MX en Estados Unidos. Más allá de la gloria deportiva y el reconocimiento internacional, el campeón de esta competencia obtiene un beneficio clave para el futuro en el fútbol de la región.

¿Qué gana el campeón de la Leagues Cup 2025?

El ganador de la Leagues Cup 2025 asegurará su clasificación directa a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, el torneo más importante de la confederación y puerta de entrada a la élite internacional. Este pase representa una ventaja significativa, ya que evita las rondas previas y permite concentrarse en el tramo decisivo de la competición.

No solo el campeón obtiene boleto: el subcampeón y el tercer lugar también clasifican, aunque ellos deberán arrancar su participación desde la fase inicial y no desde octavos.

Camino al Mundial de Clubes

Además, levantar la copa en la Leagues Cup también abre la puerta a un premio aún más grande: la posibilidad de jugar la FIFA Club World Cup. Esto porque la Concacaf Champions Cup reparte cupos para el torneo mundial que reúne a los mejores clubes del planeta.

Lionel Messi (73)
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.

Inter Miami, por la gloria

El Inter Miami, que ya conquistó este torneo en 2023, tiene la oportunidad de volver a escribir su nombre en la historia. Si Messi y compañía logran levantar el trofeo, no solo sumarán un nuevo título, sino que también asegurarán un camino directo hacia las competencias internacionales más prestigiosas.

