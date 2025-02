Mayweather cree que vencer a Jake Paul sería "demasiado fácil"

El veterano boxeador Floyd Mayweather Jr. no ve un gran desafío en enfrentar a Jake Paul .

El excampeón invicto de boxeo aseguró que un combate contra el influencer y boxeador Jake Paul no representaría ninguna dificultad para él. Durante su reciente aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Mayweather dejó claro que, a sus 48 años, aún se siente en plena forma.

"Fácil. Demasiado fácil", afirmó cuando se le preguntó si consideraría subir al ring con Paul. "Demasiado fácil. A los 48 años, demasiado fácil."

Mayweather sigue activo en exhibiciones, pero no volvería al profesionalismo

Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord impecable de 50-0. Sin embargo, ha seguido activo en el mundo del boxeo con múltiples combates de exhibición. Su pelea más mediática en este formato fue en 2021 contra Logan Paul, el hermano mayor de Jake.

Por su parte, Jake Paul logró consolidarse en el boxeo tras vencer a varios expeleadores de MMA y boxeadores veteranos. En noviembre pasado, logró una victoria por decisión unánime contra el legendario Mike Tyson, lo que reforzó su credibilidad en el deporte.

A pesar de la creciente reputación de Paul en el ring, Mayweather no ve ninguna motivación para enfrentarlo en un combate profesional. Asegura que no siente la necesidad de regresar a la competencia oficial, pues su vida fuera del boxeo sigue siendo muy lucrativa.

000_9UX66G.jpg Jake Paul vs.Tyron Woodley: la más reciente farsa del boxeo AFP

"En absoluto", respondió cuando se le preguntó si alguna vez consideraría un regreso. "Puedo sentarme en mi sofá todas las semanas y un cable llega cada semana, millones cada semana. Por eso soy Floyd 'Money' Mayweather."

Aunque Jake Paul ha expresado su deseo de enfrentar a Mayweather en el ring, el exPaulcampeón parece no estar interesado en hacer que el combate suceda. Sin embargo, con el historial de Mayweather en exhibiciones y la popularidad de Paul, no se descarta la posibilidad de que en el futuro ambos puedan cruzarse en un evento especial.