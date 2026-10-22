jueves 22  de  octubre 2026
FÚTBOL

Presidente de LaLiga podría ser sancionado por comparar al Real Madrid con Goebbels

El posible escenario sancionatorio para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se conoció luego de que el CSD español consultara con el TAD al respecto

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, podría ser sancionado disciplinariamente por comparar los métodos de comunicación del Real Madrid con los del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

El posible escenario sancionatorio se conoció luego de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) español consultara al Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) al respecto.

Lee además
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Real Madrid pide la dimisión de presidente de LaLiga por comparación con métodos nazi
El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid recupera la sonrisa a días del Clásico contra el Barcelona

En un comunicado publicado el jueves, el CSD anunció haber trasladado el asunto al TAD, después de que Tebas publicara el mensaje de origen de la polémica el 16 de octubre.

Tebas criticó los contenidos de Real Madrid TV y escribió que los métodos de ese medio "recuerdan a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

Ahora será el TAD quien tenga que determinar si esos comentarios constituyen una seria ofensa a la ley del Deporte de 1990, que considera como infracción grave "los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

Para el CSD, "es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio".

El Real Madrid pidió la dimisión de Tebas luego de que el patrón de LaLiga criticara los contenidos en los que el club blanco cuestiona acciones arbitrales.

Para Tebas, de 64 años, la cadena televisiva oficial del Real Madrid sugiere a menudo que los jueces tratan de impedir que el equipo gane.

Explicación de Tebas

Luego de la polémica por su mensaje, Tebas quiso matizar que estaba comparando "las técnicas de propaganda" y no la ideología de la Alemania nazi.

El jueves, el jefe de LaLiga española insistió que su comentario "distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología".

"¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos", contraatacó, en referencia a Real Madrid TV. "¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Figura del PSG queda marginada por varios meses tras lesión en partido contra el Barcelona

Barcelona pierde a uno de sus baluartes para el "Clásico" y más allá

El Real Madrid golea al Leipzig y llega al clásico con pleno de victorias en Champions

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El congresista Mario Díaz-Balart recibe en Miami el premio de la NED por su compromiso por los que luchan por la democracia. 
LUCHA POR LA DEMOCRACIA

NED premia al congresista Mario Díaz-Balart en la Torre de la Libertad de Miami

Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
ELECCIONES LEGISLATIVAS

Casi la mitad del voto anticipado es hasta ahora de registrados demócratas

Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años