miércoles 16  de  septiembre 2026
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Mbappé muestra su solidaridad con Ceuta y dice que no quería priorizar sufrimientos

El francés Kylian Mbappé y sus compañeros Vinicius e Ibrahima Konaté están en el centro de la polémica tras ponerse a medias una camiseta de apoyo a Ceuta

El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

El francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, anota el gol inaugural de su equipo en un partido, el 17 de enero de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, expresó este miércoles "toda la solidaridad con Ceuta", pero agregó que su decisión de no vestir una camiseta de apoyo a la ciudad autónoma fue para no priorizar entre sufrimientos.

"Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano", afirmó Mbappé en unas declaraciones al diario AS.

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El francés y sus compañeros Vinicius e Ibrahima Konaté están en el centro de la polémica tras ponerse a medias una camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido contra el Elche del martes.

Los tres las dejaron enrolladas a la altura del pecho, impidiendo que se leyera del todo el lema "Todos somos caballas (apodo de los habitantes de Ceuta)".

Ceuta, enclave español en el norte de África, sufrió los días 30 y 31 de julio una masiva entrada de decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos.

En esta masiva entrada también perdieron la vida 80 personas, según una comisión española de especialistas forenses.

La mayoría de los migrantes regresó después, pero varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

"También yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", dijo Mbappé a AS.

"Posición difícil"

"Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos", añadió.

"Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento", explicó Mbappé.

"Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que todo esto se solucione rápido", concluyó.

Antes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, había criticado la acción de los tres jugadores.

"Mal, mal. Son actos institucionales, son actos de club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal", dijo Tebas a varios medios tras ser preguntado sobre qué le parecía esa acción.

El presidente de LaLiga confirmó que la iniciativa de esta camiseta lanzada por la asociación de empresarios de la región de Valencia fue autorizada por la competición, al tiempo que negó que fuera un tema "de reivindicación política".

Tebas recordó que la competición autoriza el acto, pero luego son los equipos los que deciden qué hacer.

El Elche-Real Madrid era el tercer partido donde se llevó a cabo esta iniciativa tras el Levante-Barcelona del fin de semana pasado, donde sólo el Levante salió con la camiseta, el Villarreal-Betis del lunes, en el que salieron ambos equipos con ella, y el Elche-Real Madrid.

"Falta de información"

Los equipos y partidos que se juegan fuera de la región de Valencia no están llevando esa camiseta al inicio de los encuentros.

"Creo que es una falta de información a los compañeros para saber qué es lo que van a hacer", consideró el presidente del sindicato de futbolistas AFE, David Aganzo, en declaraciones a los medios.

"Lo único que pido es que se coordine, se hable con los jugadores y el mensaje saldrá y saldrá todo en condiciones. Es un tema de coordinación, es un tema de información y lógicamente de libertad de expresión", añadió Aganzo.

El martes, el internacional marroquí del Betis, Abde Ezzalzouli, tuvo que defenderse de las críticas procedentes de su país por llevar la camiseta antes del partido contra el Villarreal.

Abde recordó que la camiseta no tenía "un objetivo político o de desprecio" al pueblo marroquí, sino de "carácter social en apoyo a una población y sus habitantes -independientemente de su nacionalidad- que viven una situación complicada".

FUENTE: AFP

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