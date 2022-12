Catar 2022 puede ser la gran oportunidad de Kylian Mbappé no solo para consagrarse bicampeón mundial sino además ponerse al lado de su compatriota Fontaine -

De las 21 ediciones de la Copa del Mundo realizadas hasta antes de Catar 2022, en 19 los goleadores de cada una de ellas fueron jugadores cuyas selecciones llegaron por lo menos a las semifinales, es decir disputaron los máximos partidos posibles.

El francés Just Fontaine con 13 goles es el mayor anotador en una sola edición de los mundiales. Su hazaña la logró en Suecia 1958, en la que los Blues consiguieron el tercer puesto.

En Catar 2022, Mbappé marcó tres goles en los dos primeros partidos y con ese paso puede llegar a los 10 tantos siempre y cuando Francia alcance las semifinales, y eso le dará derecho a un séptimo encuentro ya sea por la final o por el tercer puesto.

En Suecia 1958, Fontaine jugó seis partidos, y en el último de ellos Francia venció 6-3 a Alemania y el atacante nacido en Marrakech, Marruecos, que entonces era un protectorado francés, anotó cuatro tantos.

El primer gol en la historia de los mundiales fue anotado también por un francés, Lucien Laurent, en el triunfo 4-1 de su selección sobre México.

La particularidad en Catar 2022 son las sorpresas y la cantidad de goles anotados. Bastará decir que en la primera fase, Inglaterra goleó 6-2 a Irán, España 7-0 a Costa Rica, y Camerún y Serbia igualaron 3-3.

Una gran ventaja posee Mbappé sobre los demás goleadores porque integra la selección campeona mundial defensora y la primera clasificada para la segunda ronda de la Copa, tras ganar sus dos primeros partidos.

Muchos consideran que Mbappé es egoísta en la cancha, juega solo para él y no le importa lo que ocurre con los demás, incluso tras el triunfo 2-1 de Francia sobre Dinamarca no se presentó a la conferencia de prensa mandatoria después de los partidos, pese a haber anotado los dos goles de la victoria, y por ello su selección fue multada.

Su entrenador, Didier Deschamps, lo defiende a capa y espada.

“Kylian [Mbappé] no tiene un gran ego, eso que dicen no es cierto”, expresó el estratega de los galos. “Es un jugador importante y decisivo, pero siempre se inscribe en un marco positivo. Por supuesto es una estrella, pero ya no tiene 18 años, posee más experiencia”.

Con apenas 23 años, Mbappé suma siete goles en sus primeros dos mundiales, igual que Pelé que con 22 años acumulaba igual cantidad de goles pero en apenas cinco partidos contra nueve del francés.

Hay otros anotadores en Catar 2022 que integran selecciones poderosas y que marchan con buen paso; llevan tres goles en tres partidos como el holandés Cody Gakpo y el inglés Marcus Rashford; y con dos goles en los dos primeros partidos como los españoles Ferrán Torres y Álvaro Morata; el brasileño Richarlison; y el francés Olivier Giroud.

Hay algunos que se quedaron en el camino como el ecuatoriano Enner Valencia, quien marcó tres goles en tres partidos, pero lamentablemente para él su selección quedó eliminada con una derrota inesperada contra Senegal, cuando solo le bastaba un empate para avanzar a los octavos de final.

Catar 2022 puede ser la gran oportunidad de Mbappé no solo para consagrarse bicampeón mundial sino además ponerse al lado de su compatriota Fontaine como otro de los grandes cañoneros en la historia de la Copa del Mundo.