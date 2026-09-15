Barcelona acogerá la final de la Champions 2029 en el nuevo Camp Nou

Esta fotografía tomada el 1 de julio de 2022 muestra el logotipo de Spotify Technology SA en la pancarta de la entrada del estadio Camp Nou de Barcelona.

El Camp Nou será el escenario de la final de la Liga de Campeones de la temporada 2028-2029. La UEFA confirmó este martes la elección del estadio del FC Barcelona durante la reunión de su comité ejecutivo celebrada en Salónica, Grecia.

La designación permitirá que Barcelona vuelva a albergar el partido más importante del fútbol europeo de clubes 30 años después de la última final disputada en el Camp Nou. Para la temporada 2027-2028, la UEFA ha elegido Múnich como sede de la gran final.

La última final de Champions celebrada en el Camp Nou tuvo lugar en 1999 y dejó uno de los desenlaces más recordados de la competición. El Manchester United remontó ante el Bayern Múnich con dos goles en el tiempo añadido para imponerse por 2-1 y conquistar el título.

El Camp Nou volverá a acoger una final de Champions

La de 2029 será apenas la tercera final de la Copa de Europa o Champions disputada en el estadio azulgrana. La primera tuvo lugar en 1989, cuando el Milan se impuso con claridad por 4-0 al Steaua de Bucarest.

La nueva designación llega mientras el Camp Nou continúa inmerso en un importante proceso de remodelación. El proyecto contempla que el estadio disponga de una cubierta y alcance un aforo total de 104.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los recintos deportivos de mayor capacidad del mundo.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, celebró la decisión de la UEFA y calificó la elección como un orgullo para el club y sus aficionados. También consideró que representa un reconocimiento internacional al nuevo estadio y a la transformación que está experimentando.

Múnich será sede de la final un año antes

Múnich, por su parte, volverá a recibir una final de Champions en 2028. La ciudad alemana tiene mucha más experiencia organizando este tipo de encuentros que Barcelona, ya que la última final disputada allí fue en 2025.

En aquella ocasión, el París Saint-Germain conquistó su primera Champions League tras golear 5-0 al Inter. Tres años antes, en 2012, el Chelsea también levantó el trofeo en Múnich después de derrotar al Bayern en una tanda de penaltis disputada en el propio estadio del conjunto alemán.

Además, el antiguo Estadio Olímpico de Múnich fue escenario de otras tres finales de la máxima competición europea. Nottingham Forest ganó la de 1979, el Marsella conquistó la de 1993 y el Borussia Dortmund se proclamó campeón en 1997.

Con las sedes de 2028 y 2029 ya definidas, la UEFA prepara dos finales en estadios con una amplia tradición europea. Barcelona tendrá la oportunidad de volver a convertirse en el centro del fútbol continental con el renovado Camp Nou como gran protagonista.

FUENTE: AFP