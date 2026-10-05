lunes 5  de  octubre 2026
Fútbol

Mbappé se ejercita en Madrid al margen del equipo mientras acelera su recuperación

Mbappé continúa su recuperación en Madrid con trabajo individual y sobre el césped. El Real Madrid espera que pueda jugar ante el Villarreal este sábado

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Kylian Mbappé continúa avanzando en la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió con la selección francesa y este lunes realizó una sesión individual en la Ciudad Real Madrid.

El delantero del Real Madrid trabajó al margen del resto de sus compañeros, tanto en el interior de las instalaciones como sobre el césped, donde realizó ejercicios con y sin balón, según informó el club.

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El conjunto blanco acompañó su comunicado con imágenes de Mbappé trabajando sobre el terreno de juego, una señal positiva de cara a su posible regreso a la competición.

El atacante francés sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda el pasado 26 de septiembre durante el partido de la Liga de Naciones ante Turquía. Mbappé marcó en ese encuentro el gol que dio la victoria a Francia.

El Real Madrid confía en que el jugador pueda estar disponible para el próximo compromiso de LaLiga, frente al Villarreal, correspondiente a la octava jornada y previsto para este sábado, cuando se reanude el campeonato español tras el parón internacional.

La evolución de Mbappé durante los próximos días será determinante para conocer si finalmente puede regresar ante el conjunto castellonense.

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