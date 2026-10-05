Medvedev es descalificado tras golpear a un espectador y Djokovic avanza a la final de Pekín

El ruso Daniil Medvedev devuelve la pelota al serbio Novak Djokovic durante la semifinal individual masculina del torneo de tenis Abierto de China en Pekín, el 5 de octubre de 2026.

Novak Djokovic avanzó a la final del China Open de Pekín después de una semifinal que terminó de manera inesperada. Daniil Medvedev fue descalificado cuando el serbio dominaba el partido por 7-5, 5-3 y 15-15, luego de lanzar una pelota hacia las gradas que terminó impactando a un espectador.

El partido entre Djokovic y Medvedev, uno de los grandes atractivos del ATP 500 de Pekín, tuvo un desenlace insólito este lunes. El tenista ruso quedó eliminado por descalificación cuando se encontraba a un quiebre de distancia de forzar una definición más cerrada.

Djokovic había ganado el primer set por 7-5 después de una intensa batalla de una hora y 19 minutos. El serbio consiguió marcar diferencias en los momentos importantes y llegó a salvar 16 de las 18 oportunidades de quiebre que tuvo Medvedev.

En el segundo parcial, Djokovic volvió a tomar ventaja y se colocó 5-3, después de haber conseguido dos quiebres. El ruso necesitaba reaccionar para mantenerse con vida en el encuentro, pero todo terminó de forma abrupta.

Medvedev lanzó una pelota hacia las gradas

En medio de su frustración, Medvedev golpeó una pelota hacia las gradas. El lanzamiento terminó impactando a un espectador ubicado en las primeras filas, quien tuvo que ser atendido y posteriormente retirado de la zona.

El incidente provocó la intervención del juez de silla y Medvedev terminó siendo descalificado del partido. De esta manera, Djokovic quedó oficialmente como ganador con marcador de 7-5, 5-3 y 15-15, cuando el encuentro fue detenido.

La descalificación evitó que la semifinal llegara a su desenlace deportivo habitual, aunque Djokovic había conseguido colocarse en una posición favorable después de más de dos horas de partido.

Djokovic busca otro título en Pekín

El triunfo mantiene al serbio invicto en el China Open. Djokovic llegó al torneo con seis títulos en su historial en Pekín y, después de superar a Alexander Zverev en cuartos de final y a Medvedev en semifinales, disputará nuevamente el partido por el campeonato.

Antes de enfrentarse con Medvedev, Djokovic había derrotado a Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4, en una remontada que le permitió ampliar a 32 su racha de victorias consecutivas en el torneo.

Con la victoria ante Medvedev, el serbio alcanza su séptima final en el China Open y mantiene abierta la posibilidad de conquistar su séptimo título en la capital china.

Su rival en la final será Alex de Minaur, quien consiguió su clasificación después del retiro de Hubert Hurkacz en la otra semifinal. Djokovic buscará además el que podría ser el título número 102 de su carrera.

El duelo ante Medvedev también representaba el primer enfrentamiento entre ambos desde la final del US Open de 2023, cuando Djokovic conquistó uno de sus 24 títulos de Grand Slam. El ruso había llegado a Pekín después de derrotar a Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3 y alcanzar por cuarta ocasión las semifinales del torneo.