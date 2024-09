"Me trataron como un trozo de carne", afirma denunciante de rugbiers acusados de violación

PARÍS.- "Me maltrataron y me trataron como un trozo de carne", afirmó la denunciante de los dos rugbiers franceses acusados de violación en Argentina , en su primer testimonio ante la prensa del país europeo difundido este martes.

Ambos fueron autorizados el martes a salir del país luego de que la acusación perdiera "fortaleza", informó un juzgado de la provincia de Mendoza.

En un extracto de un programa de la televisión francesa difundido el martes, la demandante, de 39 años, relató su versión de los hechos.

Hugo Auradou.jpg El rugbier francés Hugo Auradou llega al aeropuerto de Buenos Aires procedente de la provincia de Mendoza el 27 de agosto de 2024, luego de que la justicia argentina le otorgara la libertad en la causa por supuesta violación de una mujer tras el partido de Francia contra Los Pumas en Mendoza el pasado 6 de julio. AP Foto/Virginia Chaile

Cuenta que conoció a Hugo Auradou la noche del 6 al 7 de julio en una discoteca de la ciudad argentina.

"Cuando me propuso ir a tomar algo en su hotel, le dije que sí", declaró en mensajes de audio enviados a los periodistas de la emisión "Envoyé Spécial" [Enviado especial, en español].

Cuando llegó al cuarto del hotel, la demandante pidió irse. Pero Auradou habría impedido que se marchase.

"Me agarró del cuello. Me puso en la cama. Me desnudó como un bruto. Me sacó de la cama estando desnuda y me levantó por el cuello, tanto que ya no me quedaba oxígeno. Intenté reaccionar abofeteándole. En lugar de detenerle, la bofetada le hizo continuar", dijo.

Segundo rugbier

Oscar Jegou entró después al cuarto, prosiguió la demandante, que pensó que la iba a ayudar. Sin embargo, "abusó" de ella, explicó.

"En ese momento, me quedé sin voz. No podía gritar porque mis cuerdas vocales estaban dañadas. El hombre rubio abusó sexualmente de mí una vez. Fue sin condón", detalló.

Los jugadores afirman que las relaciones sexuales con la denunciante fueron consentidas y niegan cualquier tipo de violencia.

"Todo el mundo me pregunta hoy: 'la puerta estaba abierta, ¿por qué no te saliste?' No podía salir, porque Hugo se quedaba siempre a mi alrededor. Preferí no hacer nada después de todos los golpes recibidos. Si no lo hubiera hecho, quizá hoy no estaría viva", continuó la mujer.

El programa televisivo será emitido íntegramente el 12 de septiembre en Francia.

FUENTE: AFP