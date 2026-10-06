Medias Blancas quedan a una victoria de la Serie de Campeonato

Miguel Vargas # 20, Munetaka Murakami # 5, Grant Taylor # 31 y Kyle Teel # 8 de los Medias Blancas de Chicago celebran después de derrotar a los Guardianes de Cleveland en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en Progressive Field el 5 de octubre de 2026 en Cleveland, Ohio.

Los Chicago White Sox quedaron a una victoria de alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005, después de remontar y derrotar 4-3 a los Cleveland Guardians en el segundo juego de la Serie Divisional.

Chicago perdía 2-1 hasta que reaccionó en la sexta entrada, justo después de que Cleveland retirara del encuentro al abridor Gavin Williams.

Béisbol Medias Blancas sorprenden a los Guardianes y toman ventaja en la Serie Divisional

Williams tuvo una destacada actuación y ponchó a 11 bateadores antes de abandonar el partido, pero los Medias Blancas aprovecharon el relevo de los Guardianes para darle la vuelta al marcador.

El japonés Munetaka Murakami había impulsado la primera carrera de Chicago con un sencillo en la cuarta entrada, llevando al plato a Miguel Vargas.

La remontada se completó en el sexto episodio. Braden Montgomery conectó un doble productor ante el zurdo Erik Sabrowski y llevó al plato a Vargas y Randal Grichuk para poner a los Medias Blancas arriba 3-2.

"Estaba preparado para atacar y para su lanzamiento más fuerte. Me di la mejor oportunidad de tener éxito", explicó Montgomery después del partido.

El receptor Kyle Teel también destacó la capacidad de Montgomery para aparecer en los momentos importantes.

Cleveland tuvo una última oportunidad de igualar el encuentro en el octavo episodio. Jo Adell estuvo muy cerca de conectar un jonrón frente a Grant Taylor, pero el batazo terminó sin convertirse en el empate.

Taylor, quien había ingresado después de que Sean Burke trabajara 5.1 entradas de gran nivel, consiguió después un noveno inning perfecto para registrar su segundo salvamento de la serie. Burke se llevó la victoria.

Los Medias Blancas permanecen invictos en estos playoffs y ahora regresarán a Chicago con la posibilidad de cerrar la serie el miércoles ante sus aficionados.

"Han estado esperando 120 años, así que quizá podamos hacerlo este año", afirmó Taylor, quien destacó el respaldo de los seguidores del equipo durante las últimas temporadas.

Chicago necesita una victoria más para alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2005.