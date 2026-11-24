El lanzador dominicano Freddy Peralta, en ese momento de los Cerveceros de Milwaukee, durante un juego contra los Dodgers de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025.

LOS ÁNGELES.- Los Orioles de Baltimore anunciaron este martes la llegada del lanzador dominicano Freddy Peralta , al que entregaron un contrato de 125 millones de dólares por las próximas cinco temporadas.

Peralta, de 30 años, era agente libre después de guiar a los Rays de Tampa Bay a la pasada Serie Mundial , en la que cayeron ante los Cerveceros de Milwaukee en cinco partidos.

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El diestro dominicano, que jugó en Milwaukee sus ocho primeras temporadas en las Grandes Ligas, fue especialmente decisivo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Cleveland, de la que fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso).

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Baltimore ganó así la puja por uno de los peloteros más cotizados del actual mercado de fichajes y le dio el tercer contrato más cuantioso de su historia y el mayor para un lanzador.

Los Orioles, que llevan más de una década sin ganar una serie de playoffs, estaban en busca de un sustituto de Trevor Jones, quien se comprometió el lunes con los Cachorros de Chicago por cinco años y 120 millones de dólares.

Sólo horas después, los Cachorros volvieron a sacar la chequera este martes para reclutar a Teruaki Sato, el mejor bateador en Japón durante las dos últimas temporadas con los Tigres de Hanshin.

Sato, de 27 años, firmó por las próximas seis campañas a cambio de 120 millones de dólares tras un último curso en el que logró 39 jonrones, 106 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .306 en 143 partidos, reportó la web oficial de las Grandes Ligas.

República Checa avanza en la Davis

La República Checa alcanzó las semifinales de la Copa Davis gracias a las victorias de Tomas Machac y de Jiri Lehecka en los duelos individuales del cruce de cuartos ante Canadá, este martes en Bolonia.

Con estos dos triunfos, el equipo centroeuropeo selló su plaza en semifinales antes del dobles, que no se disputará.

La República Checa, doble ganadora del torneo (2013 y 2014), se enfrentará en semifinales a Italia, vigente triple campeona, o a Corea del Sur, la invitada sorpresa de esta "Final 8".

Machac (59º de la ATP) aportó el primer punto para Chequia al derrotar a Liam Draxl (154º) por 6-2, 3-6 y 6-2.

A continuación, fue el turno de los números uno de cada equipo: Lehecka (14º) por el lado checo, Felix Auger-Aliassime (17º) por el canadiense, para el segundo individual, que cumplió con todas las expectativas.

En un partido intenso y de gran nivel, el ex número 4 mundial Auger-Aliassime llevó la iniciativa en el primer set, en el que dispuso de nueve bolas de "break" frente a tres de Lehecka.

Ninguno de los dos jugadores logró convertir ni una sola y Lehecka se hizo con el control en el "tie-break", que ganó encadenando un ace y un servicio ganador en los dos últimos puntos.

Lanzado, el checo, extremadamente sólido, le arrebató en el segundo set el primer juego de saque al canadiense para adelantarse 3-0 y luego dispuso de varias bolas de "doble break", antes de enviar a su equipo a semifinales imponiéndose por 7-6 (7/4) y 6-3.

FUENTE: AFP