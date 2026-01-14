Medias Rojas refuerzan su rotación con el venezolano Ranger Suárez tras perder a Alex Bregman

Ranger Suárez #55 de los Filis de Filadelfia lanza contra los Dodgers de Los Ángeles durante la séptima entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 8 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

Los Medias Rojas de Boston reaccionaron rápidamente a la pérdida del antesalista Alex Bregman reforzando una de las áreas clave de su roster. El club acordó un contrato de cinco años y 130 millones de dólares con el lanzador zurdo Ranger Suárez , según informó Bob Nightengale de USA Today.

El acuerdo no incluye cláusulas de rescisión, pagos diferidos ni una cláusula de no intercambio, convirtiéndose además en el primer contrato de agente libre de Grandes Ligas que otorga Boston en esta temporada baja.

Ranger Suárez deja Filadelfia y llega al Este de la Liga Americana

Suárez, de 30 años, llega a la División Este de la Liga Americana tras pasar sus primeras ocho temporadas en MLB con los Filis de Filadelfia. Antes de firmar con Boston, el zurdo también despertó interés por parte de los Orioles de Baltimore.

El venezolano viene de una sólida temporada 2025, en la que registró:

Efectividad: 3.20

FIP: 3.21

WHIP: 1.22

Ponches: 151 (marca personal)

Bases por bolas: 38

Jonrones permitidos: 14

Entradas lanzadas: 157 1/3

Su participación se limitó a 26 aperturas debido a molestias en la espalda.

Un lanzador de control y experiencia en postemporada

Aunque Suárez no destaca por su velocidad —su recta promedió 91.3 mph en 2025—, se ha consolidado como un especialista en control y comando, utilizando un arsenal de seis lanzamientos, con un sinker altamente efectivo para inducir rodados y limitar el poder rival.

Además, su rendimiento en postemporada ha sido sobresaliente. Desde 2022, Suárez ostenta una efectividad de 1.48 con 44 ponches en 11 apariciones de playoffs, convirtiéndose en una pieza confiable en escenarios de alta presión.

Señales de alerta en su perfil

Pese a sus buenos números, existen algunos puntos de preocupación. La velocidad de su recta ha disminuido casi dos millas por hora desde 2023, y en 2025 permitió una velocidad de salida promedio y porcentaje de contacto fuerte ubicados en el percentil 95 o superior. Además, no ha superado las 29 aperturas en una temporada desde que se estableció como abridor debido a recurrentes problemas físicos.

Rotación más profunda para los Medias Rojas

La llegada de Suárez fortalece notablemente la rotación de Boston, que ahora contará con:

Garrett Crochet (as del staff)

Ranger Suárez

Sonny Gray

Johan Oviedo

Brayan Bello

El equipo también espera el regreso de Patrick Sandoval y Kutter Crawford en algún momento de la temporada 2026.

Boston ahora busca reemplazar el bate de Bregman

Con la rotación prácticamente consolidada, los Medias Rojas enfocan sus esfuerzos en reemplazar el impacto ofensivo de Alex Bregman, quien firmó con los Cachorros de Chicago por cinco años, en un contrato que habría superado la oferta de Boston.

El club ha sido vinculado con Bo Bichette, aunque su alto precio a largo plazo complica la negociación. También ha surgido el nombre de Eugenio Suárez como una opción de corto plazo en la tercera base. El receptor Willson Contreras, una de las grandes adquisiciones del invierno, reconoció recientemente que intenta reclutar al antesalista, a quien considera un amigo cercano.

Compensación para Filadelfia

Como parte del proceso de agencia libre, los Filis de Filadelfia recibirán una selección compensatoria del draft después de la cuarta ronda en 2026, luego de que Suárez rechazara la oferta calificada presentada en noviembre.