NUEVA YORK -. La delantera Megan Rapinoe , bicampeona del mundo con Estados Unidos , se despedirá de la selección de fútbol estadounidense el próximo 24 de septiembre en un amistoso ante Sudáfrica, informó este martes la Federación de Fútbol local (US Soccer).

Tenis Venus Williams sufre su derrota más dolorosa en US Open

Rapinoe, de 38 años, anunció el pasado julio su retirada del fútbol al finalizar la presente temporada de la NWSL (liga femenina de EEUU), en la que compite en el OL Reign.

La legendaria jugadora estadounidense cerrará su etapa en la selección con 203 partidos, una marca que sólo alcanzaron 14 jugadoras en la historia del país.

Como internacional estadounidense, Rapinoe anotó 63 goles y repartió 73 asistencias. Debutó en 2006 e hizo historia con los títulos mundiales de 2015 y 2019.

1000 (91).jpeg Megan Rapinoe ganó la lucha salarial con la federación de fútbol de los Estados Unidos y poder percibir una remuneración igual tanto hombres como mujeres AP

La federación señaló que Rapinoe será honrada antes del partido en Chicago, y no jugará en el primer juego en Cincinnati el 21 de septiembre.

Rapinoe había anunciado antes del Mundial que semanas atrás coronó a España que se retiraría cuando finalice la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en noviembre.

La veterana de 11 años de la NWSL está programada para jugar su último partido de la temporada regular para el OL Reign en el Lumen Field de Seattle, el 6 de octubre contra el Washington Spirit.

"La gente puede pensar que el final de mi carrera me traería tristeza, pero cuando pienso en los más de 30 años que he jugado este juego, mis emociones predominantes son la alegría y la gratitud", dijo Rapinoe en un comunicado emitido por US Soccer.

"Ha sido un viaje increíble. Será especial tener esta última oportunidad de jugar para mi país frente a nuestros increíbles fanáticos y tener la oportunidad de agradecer a mis compañeras de equipo", agregó.

A la "Jugadora del Año" 2019 de la FIFA se le negó un tercer título de la Copa Mundial en Australia y Nueva Zelanda cuando Estados Unidos fue eliminado por Suecia en los octavos de final, tras una tanda de penaltis en la que Rapinoe falló su intento.

Megan Rapinoe AFP 2 Megan Rapinoe # 15 de los Estados Unidos viste una camiseta que representa el apoyo a la comunidad LBGTQIA + en el amistoso de la Serie de Verano de la WNT 2021 contra Portugal en el Estadio BBVA el 10 de junio de 2021 en Houston, Texas. Alex Bierens de Haan / Getty Images / AFP

Rapinoe, una defensora de los derechos LGBTQ que ha prestado su voz a una variedad de cuestiones de justicia social en los Estados Unidos, recibió el año pasado la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos, otorgada por el presidente Joe Biden.

Sobre el cesped, jugó en cuatro Mundiales en Alemania en 2011, Canadá en 2015, Francia en 2019 y este año en Australia y Nueva Zelanda y colaboró con el oro olímpico que consiguió Estados Unidos en Londres-2012.

Ayudó a Estados Unidos a conseguir el oro olímpico en Londres en 2012 en una de sus tres apariciones olímpicas.

FUENTE: AFP