viernes 12  de  diciembre 2025
Messi desvelará una estatua de 21 metros de sí mismo en India

El argentino Lionel Messi se embarcará en una gira llamada GOAT (siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALCUTA.- El futbolista argentino Lionel Messi inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de sí mismo en India este sábado en el lanzamiento de una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia.

La escultura de hierro, en Calcuta, representa a Messi levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, por motivos de seguridad, el astro de Argentina y del Inter Miami la inaugurará en remoto y no en persona.

Thomas Müller #13 y Ryan Gauld #25 del Vancouver Whitecaps FC celebran tras ganar la final de la conferencia oeste de la Audi 2025 MLS Cup entre el San Diego FC y el Vancouver Whitecaps FC en el Estadio Snapdragon el 29 de noviembre de 2025 en San Diego, California. 
Fútbol

Müller opina sobre enfrentar nuevamente a Messi
El mediocampista venezolano #08 Telasco Segovia del Inter Miami celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino #10 Lionel Messi (C) del Inter Miami y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025. 
Fútbol

Lionel Messi a las puertas de finalmente conquistar la MLS

El delantero de 38 años se embarca en una gira llamada GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

En Calcuta, en el este de India, se ha instalado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Poder ver a su ídolo será "un sueño hecho realidad", afirma Samir Nandy. "Las leyendas no se forjan solo con éxitos. Es su resiliencia lo que me hizo creer en él", explica este aficionado al fútbol de 64 años.

El principal escultor de la estatua, Monti Paul, contó que realizó su obra en 40 días. "Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho", dijo.

"Un país muy especial"

Messi, que conocerá en Calcuta a superestrellas de Bollywood o del críquet, afirmó que era un honor visitar este país.

"India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos", dijo en un comunicado oficial el exjugador del FC Barcelona.

"India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte", agregó.

Después de Calcuta, donde disputará un breve partido amistoso, el capitán de la Albiceleste se dirigirá a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Reportes de prensa apuntan a un encuentro con Modi durante su estadía en la capital india.

Messi ganó esta semana su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la Major League Soccer tras impulsar al Inter Miami al título de la MLS y liderar la lista de goleadores.

El exatacante del Barcelona y del Paris Saint-Germain encabezará a la selección argentina en su defensa del título mundial el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

FUENTE: AFP

Temas
