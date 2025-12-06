Messi guía al Inter Miami al título de la MLS en una final histórica ante Vancouver

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (2o R), celebra después de que su equipo marcara su primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

Lionel Messi volvió a marcar diferencia y llevó al Inter Miami a conquistar su primer título de la MLS , tras derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps en una final marcada por tres acciones decisivas del astro argentino.

Aunque no anotó, Messi fue el protagonista absoluto con tres jugadas magistrales que terminaron en los goles del Inter en una noche inolvidable en Florida.

Messi, pieza clave en una final histórica

El partido comenzó con una genialidad del argentino que terminó en autogol de Édier Ocampo a los 8 minutos. Vancouver logró empatar a través de Ali Ahmed, pero Messi volvió a aparecer en los momentos decisivos: un robo de balón y asistencia para Rodrigo De Paul puso el 2-1 en el 71’.

Ya en el cierre, otra asistencia de fantasía de Messi permitió a Tadeo Allende liquidar la final en el minuto 90+6.

Messi completa su conquista en la MLS

Con este campeonato, Lionel Messi añade otro logro a su increíble trayectoria y completa el triplete de ligas conquistadas:

España (10 títulos)

Francia (2 títulos)

Estados Unidos (1 título)

Además, Messi sumó este campeonato a una temporada en la que fue MVP, Bota de Oro y líder absoluto del Inter Miami.

El adiós de Busquets y Alba, y el interrogante Suárez

La final fue también el último partido de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se despidieron coronándose campeones junto al argentino. En cambio, el futuro de Luis Suárez continúa siendo una incógnita tras ser suplente nuevamente.

Revancha personal ante Thomas Müller

Messi también cerró una cuenta especial ante Thomas Müller, figura del Vancouver y parte de la Alemania que venció a Argentina en el Mundial 2014. Esta vez, la balanza cayó del lado del argentino en territorio estadounidense.

Mascherano: “Jugamos con el corazón”

Javier Mascherano, campeón en su primera temporada como entrenador de Inter Miami, destacó el carácter del equipo y el significado del título en el último partido de dos leyendas del Barcelona:

“No jugamos un partido brillante pero jugamos con el corazón y fuimos merecidos campeones”.

Una nueva era para Inter Miami

Con Messi renovado hasta 2028 y un nuevo estadio para 2026, el Inter se prepara para iniciar una etapa sin Busquets ni Alba, pero con Rodrigo De Paul, Allende y nuevas figuras que buscarán mantener al club en lo más alto.