Lionel Messi gana el MVP de la MLS y hace historia con un premio consecutivo

Lionel Messi gana el MVP de la MLS por segundo año consecutivo y se convierte en el primer jugador en la historia en lograrlo. Inter Miami domina la liga.

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.&nbsp;

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el "Icon of the Match Award" después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi continúa ampliando su impresionante legado futbolístico. El astro argentino de Inter Miami fue elegido nuevamente como MVP de la MLS, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en lograr el premio en temporadas consecutivas.

Messi, el mejor jugador de la MLS… otra vez

A sus 38 años, Messi lideró la temporada con 29 goles y 19 asistencias, siendo la principal figura del equipo campeón de la MLS Cup. El argentino ganó con un 70,4% de los votos, superando por amplio margen a Anders Dreyer (11,2%) y Denis Bouanga (7,3%).

Un récord histórico sin precedentes en la liga

Hasta ahora, ningún futbolista había conseguido revalidar el MVP, ni siquiera figuras como David Villa, Carlos Valderrama o Josef Martínez, quienes habían sido finalistas en campañas consecutivas, pero nunca ganadores dos años seguidos.

Messi además se convierte en el sexto jugador en ganar el MVP y el título en la misma temporada dentro de la MLS.

AFP__20251206__87BU9MF__v3__MidRes__FootballFinaleDeLaMlsEntreLInterMiamiEtLesVancou
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (2o R), celebra después de que su equipo marcara su primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (2o R), celebra después de que su equipo marcara su primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

Mascherano: “Fue fantástico toda la temporada”

El actual entrenador de Inter Miami, y excompañero de Messi en la selección argentina, Javier Mascherano, destacó el nivel del capitán:

“Fue fantástico toda la temporada, con los números y con el compromiso”.

El jugador más ganador de todos los tiempos

Con este reconocimiento, Messi suma otro premio individual a una lista casi interminable que incluye:

8 Balones de Oro

Tres The Best FIFA

8 Pichichis

47 títulos a nivel de clubes y selección

Campeón Mundial 2022

Es, oficialmente, el futbolista más laureado en la historia del fútbol.

Continuidad asegurada en Miami

Messi firmó una extensión por tres años, garantizando su permanencia mientras el club inaugura su nuevo estadio en 2026. La llegada del argentino transformó completamente el valor, la atención mundial y el nivel competitivo del club y de la MLS.

Un fenómeno deportivo en Estados Unidos

La MLS nunca había visto algo parecido: un jugador dominando temporada tras temporada a este nivel. Y Messi no planea detenerse. Su impacto deportivo, mediático y económico continúa redefiniendo al fútbol norteamericano.

