Miami celebra el titulo que tanto quería gracias al Inter Miami de Messi

El Inter Miami gana el título de la MLS Cup y ya se convierte en un hecho histórico para la ciudad de Miami

El equipo del Inter Miami posa con el trofeo tras ganar la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

El equipo del Inter Miami posa con el trofeo tras ganar la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. 

Chandan Khanna / AFP

Lionel Messi abraza a Tadeo Allende y Rodrigo de Paul, eufóricos, se les une. Los tres argentinos del Inter Miami, claves en la final de la MLS, acaban de ganar en casa la liga norteamericana contra el Vancouver Whitecaps.

El Chase Stadium de Fort Lauderdale suelta un grito que parece interminable, una mezcla de júbilo y de alivio. Porque los aficionados del equipo de Florida han sufrido, han visto cómo les empataban 1-1 y cómo un tiro del equipo canadiense tocaba un poste y el otro antes de marcharse por la línea de fondo.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (2o R), celebra después de que su equipo marcara su primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.
Messi guía al Inter Miami al título de la MLS en una final histórica ante Vancouver
Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
ESCAÑO DE LA CÁMARA

Frank Lago quiere ser la voz en Tallahassee de los condominios contra la corrupción

Christian Zuñiga, aficionado desde la fundación del Inter en 2018, todavía anda recuperándose de la tensión, aunque el equipo ya se prepara para levantar la copa.

"En la segunda parte me sudaron las manos. Sufrí bastante. Me caí de rodillas y ya no sabía a quién más rezar", cuenta este hombre de 29 años. "Pero ya somos campeones, me quité un peso de los hombros y celebré como si no hubiera fin del mundo".

La tarde había comenzado, sin embargo, de la mejor manera para los locales.

Los casi 22.000 asientos estaban ocupados en su gran mayoría por los aficionados rosa del Inter. La temperatura lucía lo más floridana posible: 29 ºC con una humedad disparada. Y un tanto tempranero hacía soñar con una goleada como el 5-1 de la final de conferencia este de la semana pasada contra el Nueva York.

En la grada norte, una pancarta pedía "Dale alegría a mi corazón, salir campeón es mi obsesión". Y los seguidores cantaban y cantaban, saboreando la primera final de MLS de su historia.

Tuvo que marcar el Vancouver para enfriar el ambiente y que, de paso, se oyeran las voces de un grupo de seguidores canadienses. El partido parecía escaparse al Inter.

"No hay palabras para describir a Messi"-

Pero un robo de Messi y su pase en profundidad para el gol de De Paul devolvieron la euforia a la afición. El Chase Stadium rugió y le agradeció al rosarino, al hombre sin el cual este título habría sido imposible.

Otro pase de Messi en el tiempo de descuento, esta vez para el gol de Allende, enloqueció a la afición, que ya llevaba un rato de pie, desesperada por oír el pitido final.

Entonces sí, con el humo rosa invadiendo el aire, con Messi y Jordi Alba alentando a los fans, todos supieron que podían celebrar sin miedo.

Después del partido, Amir Larín, un seguidor de 52 años, se emociona al hablar del ocho veces balón de oro.

"No hay palabras para describir a Messi", dice mientras el argentino se dispone a levantar el trofeo. "Es excepcional como persona, como jugador. Juega sencillo y la gente piensa que, a lo mejor no está haciendo nada, pero sí está haciendo mucho, muchísimo".

Otros, como Christian Zuñiga, querían recordar a dos hombres importantes en la historia reciente del Inter, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que se despidieron este sábado del fútbol profesional.

"Fueron una gran ayuda para el equipo", dice sobre ellos. "Comenzamos a seguir el club en una etapa muy difícil, y verlo crecer, las estrellas venir, poder ver a Messi, a Busquets, a Alba, a Rodrigo de Paul, ha sido lo mejor".

Antes de abandonar el estadio, José Medina sonríe al pensar en el futuro del Inter. "Se está creando una cultura de tener equipo en Miami y han hecho orgullosa y feliz a toda una ciudad".

FUENTE: AFP

