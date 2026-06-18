jueves 18  de  junio 2026
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Messi hace trabajo de recuperación tras su primer recital en el Mundial

Con la primera misión cumplida y un inicio de Mundial muy positivo, a diferencia de Catar 2022, Lionel Messi y Argentina ya se enfocan en Austria el lunes

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- Todavía con los ecos resonando de su espectacular triplete del martes ante Argelia (3-0) en el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió este miércoles a los entrenamientos a las órdenes de Lionel Scaloni en Kansas City, con los habituales ejercicios de recuperación post-partido.

En un nuevo día soleado, se vio a Messi entrar sonriente y relajado al césped, con una botella de plástico en una mano, dentro de un pequeño grupo en el que se le vio hablando especialmente con Lautaro Martínez y con Rodrigo De Paul, ese último compañero suyo en el Inter Miami.

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También se unió a ellos Thiago Almada, que llevaba un mate, ante la mirada de la prensa congregada en las instalaciones del Sporting Kansas City.

Todos ellos formaban parte del grupo de titulares que vio su práctica limitada a labores regenerativas en el gimnasio y en el césped. Sentados durante parte de la sesión, pudieron seguir el entrenamiento del resto de sus compañeros, los que no jugaron o lo hicieron poco en el duelo ante los argelinos.

"Los jugadores que hicieron trabajos de campo, tuvieron una sesión algo más intensa, en donde practicaron acciones de juego en espacio reducido, movimientos de presión y recuperación, y fútbol tenis para ponerle fin a la jornada", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su página web.

En su parte médico del día señaló que el defensor Nicolás Tagliafico, teórico lateral zurdo titular y que no jugó ante Argelia por una sobrecarga en un gemelo, se ejercitó y sigue "con una evolución favorable".

Austria en la mira

Con la primera misión cumplida y un inicio de Mundial muy positivo, en contraste con la derrota del debut ante Arabia Saudita en Catar 2022, Argentina pone ya su punto de mira en el siguiente desafío, que será el lunes contra Austria en Arlington, cerca de Dallas.

Allí, Messi, de casi 39 años, puede establecer un récord de goles conseguidos por un jugador en los Mundiales, después de que el "hat-trick" con el que domó a los Zorros del Desierto en el primer partido le permitiera igualar la marca de 16 del alemán Miroslav Klose.

FUENTE: AFP

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