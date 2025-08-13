Federico Redondo dice adiós al Inter Miami para fichar por este humilde club español

El mediocampista Federico Redondo, en ese entonces del Inter Miami, controla el balón durante un partido, el 19 de julio de 2025.

El Inter Miami ha recibido a varias figuras importantes en los últimos meses, pero ahora le tocará despedir a uno de sus jóvenes baluartes, luego de que se conociera que el mediocampista Federico Redondo abandonaría la plantilla de las "Garzas" para sumarse al Elche de la primera división del fútbol español.

Redondo, de 22 años de edad, fue formado en Argentinos Juniors y se estrenó en el primer equipo el 11 de julio de 2022 ante Tigre. El argentino, que llegó al Inter Miami en febrero de 2024, estaría camino a España bajo una cesión con opción de compra, según reportaron distintos medios.

Fútbol Rodrigo De Paul se estrena con gol en Inter Miami y la gran duda es si Messi estará en cuartos de final

El centrocampista se encontraría actualmente en el país europeo para completar el acuerdo. Inicialmente, Redondo estaba bajo contrato con el equipo del sur de la Florida hasta la temporada 2027 de la MLS y la institución tendría una opción adicional para el torneo de 2028.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federico Redondo (@fede.redondo)

En 60 apariciones con los dirigidos por Javier Mascherano, el jugador totalizó dos goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, al mismo tiempo en que se alternaba entre el rol de titular y substituto. Por lo general, era el acompañante del español Sergio Busquets en el medio campo del Inter Miami.

La promesa, nacida en España, es hijo del exastro del Real Madrid, Fernando Redondo. Federico representó previamente a Argentina en los Juegos Olímpicos y jugó con el equipo sub-20 del país sudamericano.

Callender también cerca de partir

Mientras tanto, el portero de los rosas, Drake Callender, también estaría muy cerca de abandonar al combinado, aunque en su caso sería para permanecer en la MLS, pues su destino sería el Charlotte FC.

El guardametas se sumó a la plantilla del Inter Miami en diciembre de 2019, justo antes de la celebración del primer torneo de la institución. Callender jugó primero con el segundo equipo de las "Garzas", antes de convertirse en el portero principal del combinado de la MLS en 2022.

Su trabajo en dicha campaña llevó a que quedara entre los nominados para el galardón al Portero del Año. Al final, registró 92 apariciones con el club en la ronda regular, pero solo tres de ellas llegaron en 2025.