jueves 18  de  junio 2026
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Padre de Messi atraviesa "una situación de salud" y familia pide privacidad

Las versiones sobre la salud de Messi padre se intensificaron luego de que el capitán de Argentina quebrara en llanto tras marcar uno de sus goles el martes

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo seguimiento médico con una evolución favorable, informó este jueves la familia del astro argentino, tras la circulación de rumores sobre su estado.

Las versiones sobre la salud de Messi padre, de 68 años, se intensificaron luego de que el capitán albiceleste quebrara en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina el martes ante Argelia, en el debut del campeón defensor en el Mundial de Norteamérica.

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"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el texto, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece Jorge Messi.

Tras marcar su primera diana contra los argelinos, Messi se emocionó hasta las lágrimas y después explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos "difíciles" en los últimos días, sin dar más detalles.

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"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", dijo entonces el astro argentino a periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el París Saint-Germain y ahora con el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la selección argentina.

En el comunicado, "la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

"Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", añadió el texto.

Exseleccionador brasileño está en terapia intensiva

El exentrenador Carlos Alberto Parreira, campeón mundial como seleccionador de Brasil en Estados Unidos 1994, se encuentra en terapia intensiva y respira con ayuda de aparatos, informó este jueves el hospital donde está internado en Río de Janeiro.

Parreira, de 83 años y diagnosticado con cáncer en 2023, fue hospitalizado el miércoles.

El exseleccionador brasileño "ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva por una inflamación pulmonar y respira con el auxilio de aparatos", informó el Hospital Samaritano de Río en un boletín.

"Se encuentra estable y no hay planes de traslado a una habitación. La familia agradece las muestras de apoyo", agregó el sanatorio.

Parreira ganó el cuarto de los cinco títulos mundiales de la Canarinha, con Romário y Bebeto como grandes figuras.

Tiene el récord de seis participaciones como director técnico en la Copa del Mundo, al mando de Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990, Brasil en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, Arabia Saudita en Francia 1998 y la selección anfitriona en Sudáfrica 2010.

Parreira enfrenta un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático.

FUENTE: AFP

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