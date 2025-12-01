Messi vs Müller: la MLS Cup 2025 tendrá un duelo histórico en la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

La MLS Cup 2025 ya tiene final definida y promete ser una de las más atractivas en la historia de la liga. Después de años de enfrentamientos en Europa y con sus selecciones nacionales, Lionel Messi y Thomas Müller volverán a verse las caras, esta vez en territorio norteamericano. El próximo sábado 6 de diciembre, Inter Miami y Vancouver Whitecaps protagonizarán la gran final en el Chase Stadium, un duelo marcado por el pasado, la rivalidad y el legado de dos leyendas del fútbol mundial.

Tras la contundente victoria de Inter Miami sobre New York City FC en la final del Este, Vancouver Whitecaps eliminó a San Diego FC en la final del Oeste, confirmando así un choque inédito por el título de la MLS.

FÚTBOL ¡A un paso más! Inter Miami conquista la Conferencia Este y queda a un triunfo del título de la MLS

FÚTBOL Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

Messi, a sus 38 años, liderará a Las Garzas en busca del primer campeonato de su historia. Al frente estará Müller, leyenda bávara de 36 años, quien llegó a Canadá en la parte final de la campaña para revitalizar al equipo y conducirlo hasta la máxima instancia.

Lionel Messi (76) El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025. JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP

El brutal año de Lionel Messi en la MLS

Messi atraviesa uno de los mejores años de su carrera en Norteamérica. El ’10’ de Inter Miami:

Es el máximo favorito al MVP de la MLS 2025

Fue figura dominante en la temporada regular

En los Playoffs suma 13 contribuciones de gol en los 14 tantos del equipo

Como capitán, Messi ha sido eje absoluto del proyecto de Gerardo Martino y busca cerrar su año perfecto levantando su primer gran título con Inter Miami.

mullerbayern25 El delantero alemán #25 del Bayern Múnich, Thomas Mueller (2.º por la derecha), sonríe durante un calentamiento antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el París Saint-Germain de Francia y el Bayern Múnich de Alemania en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta el 5 de julio de 2025. Paul ELLIS / AFP

Thomas Müller: experiencia, títulos y un impacto inmediato en Vancouver

Aunque Müller llegó a Vancouver para la recta final de la temporada, su impacto fue inmediato. El alemán ya ganó la Canadian Championship y se ha convertido en líder futbolístico y emocional del equipo.

Con su dorsal ‘13’, Müller tratará de silenciar Fort Lauderdale y arruinar el sueño de Messi. Junto al entrenador Jesper Sørensen, los Whitecaps se presentan como un rival sólido, colectivo y muy trabajado.

Messi vs Müller: una rivalidad marcada por la historia

El enfrentamiento entre ambos ha dejado capítulos inolvidables:

Müller eliminó a Messi en el Mundial 2010

Le ganó la final del Mundial 2014

Fue protagonista del histórico 2-8 del Bayern Múnich al FC Barcelona en Champions League 2020

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1994982773694599210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1994982773694599210%7Ctwgr%5E61f4a224d565df23b678b4e79efd3d9982323b09%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35125632891389836625.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false The matchup is set.



It'll be @InterMiamiCF vs. @WhitecapsFC in MLS Cup pres. by Audi. pic.twitter.com/33xPdfcOlC — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Aunque Messi ha tenido algunos triunfos ante el alemán, la balanza en partidos decisivos favorece claramente a Müller.

Una final de alto voltaje en Fort Lauderdale

La misión de Messi será coronarse con Inter Miami por primera vez, mientras que Müller intentará sumar un nuevo título a su extensa colección y firmar una de las historias más sorprendentes de la MLS 2025.

El ambiente en el Chase Stadium promete ser inolvidable. Inter Miami vs Vancouver Whitecaps, Messi vs Müller, dos leyendas, un solo campeón: la MLS Cup 2025 está preparada para un cierre épico.

Si quieres, puedo hacer un título alternativo más llamativo, una versión más corta para redes sociales, o un snippet optimizado para Google Discover.