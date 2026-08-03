Entrenador del Barcelona admite que el equipo necesita refuerzos en ataque

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

BARCELONA.- El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, afirmó el lunes que los azulgranas deben hacer algo para reforzar su ataque tras las salidas de Robert Lewandowski y Marcus Rashford, pero que también hay que esperar a lo que haga Ferran Torres.

"Tengo plena confianza en (el director deportivo) Deco , sabemos que tenemos que hacer algo", dijo Flick a los periodistas tras un partido entre jugadores del propio equipo en St. George’s Park , en Inglaterra , donde el club azulgrana llevó a cabo una concentración de pretemporada.

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El Barça presentó una oferta por el delantero del Atlético de Madrid y de la selección argentina, Julián Álvarez, que los rojiblancos no aceptaron.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou, el 8 de abril de 2026. Lluis GENE / AFP

"No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros (115 millones de dólares), ni aceptaremos una de 150, ni de 200", afirmó el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

"También depende (de lo que pase) con Ferran (Torres)", declaró, por su parte, el técnico alemán del Barça a los medios.

El internacional español, autor del gol de la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial, tiene un año más de contrato con el Barcelona.

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol uno nunca sabe", dijo Ferran este lunes en una entrevista en un programa de la cadena estadounidense NBC, al ser preguntado por su futuro.

"Sólo estoy esperando a tomar la buena decisión", añadió el atacante del Barça, sin dar mayores detalles.

Varios pretendientes de peso

Según la prensa española, varios clubes europeos podrían estar interesados en Torres, entre ellos, el París Saint-Germain, que entrena el exseleccionador español, Luis Enrique.

El Barcelona ha fichado este verano a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, además del joven belga Jesse Bisiwu, que estaría a caballo entre el primer equipo y el filial.

Flick, exdirigente de la selección alemana, reconoció que los dos primeros podrían ser utilizados en el centro del ataque.

"Gordon y Adeyemi pueden jugar en ambas bandas y como 'nueves', así que en realidad tenemos muchas opciones", añadió Flick, que señaló que el joven español Lamine Yamal también era capaz de desempeñar ese papel.

FUENTE: AFP