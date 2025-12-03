miércoles 3  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

La emblemática tonada es un nuevo guiño de la FIFA al presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo país albergará la mayoría de los partidos del torneo en 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Con la interpretación de su icónica canción "Y.M.C.A.", la agrupación estadounidense de disco Village People bajará el telón del sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se celebrará el viernes en Washington.

La emblemática tonada es un nuevo guiño de la FIFA al presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo país albergará la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo de fútbol que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Lee además
Fanáticos de Curazao celebran luego de que su selección clasificara por primera vez a un Mundial de fútbol, el 18 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

¡Sorpresa de sorpresas! Curazao clasifica a su primer Mundial
Jugadores de Bolivia posan para una fotografía antes de un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas.
FÚTBOL

Conozca cómo quedaron los cruces para el repechaje rumbo al Mundial de 2026

El mandatario, quien asistirá al sorteo en el Centro Kennedy, es amigo y aliado del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la campaña para que los estadounidenses se enamoren del "soccer" de una vez por todas.

El llamado "himno gay", que vio la luz en 1978, fue inseparable en la campaña del líder republicano en su retorno a la Casa Blanca en las elecciones del año pasado.

Gianni Infantino (6).jpg
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

Con el aval de Village People, Trump recuperó la famosa canción y le sumó su toque personal, al bailar su ritmo agitando los brazos de manera sincopada.

Su particular paso se convirtió en una de las imágenes de la pasada campaña electoral y en un sello del magnate de 79 años, quien lo ha repetido en otros eventos ya como jefe de Estado.

"Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de 'Y.M.C.A.', su canción icónica", indicó la FIFA la noche del jueves al anunciar los artistas que ambientarán el sorteo del primer Mundial de 48 selecciones.

La canción ha vuelto a ser un éxito comercial cuatro décadas después de su lanzamiento gracias a la utilización por parte del presidente del gigante americano.

Otros artistas confirmados

Antes de la presentación de Village People habrá otras intervenciones artísticas que incluirán al italiano Andrea Bocelli, al británico Robbie Williams y a la estadounidense Nicole Scherzinger.

La gala tendrá como presentadores a la modelo y actriz alemana Heidi Klum, al cómico estadounidense Kevin Hart y al actor de origen latino Danny Ramírez.

Embed

La canción "Y.M.C.A" (acrónimo de "Young Men's Christian Association", una asociación de jóvenes cristianos) encarnaba originalmente un himno de la comunidad homosexual masculina, con códigos gays, empezando por los disfraces estereotipados.

Esa relación dista de las posiciones conservadoras del inquilino de la Casa Blanca, que preocupan a la población LGBTQ+.

Pero el letrista de la tonada, Victor Willis, cantante de Village People, ha dicho que su composición no es un himno homosexual y en diciembre anunció que planeaba demandar a todos aquellos que dieran ese significado a la obra.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cristiano Ronaldo sí podrá jugar el Mundial 2026: FIFA decide no ampliar su sanción

Sorteo del Mundial 2026: formato, bombos y cómo se definirán los cruces

Un bicampeón mundial sumido en un torbellino de dudas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. 
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

video
DETENIDO

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE