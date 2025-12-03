Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.

CARACAS - Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de prisión por delitos de "terrorismo", informó este miércoles su familia, que ha denunciado su "desaparición forzada".

"Según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente", dijo su esposa Mariana González de Tudares en un comunicado.

DIÁLOGO PRESIDENCIAL 'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

Tudares Bracho fue detenido en enero tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió entonces el opositor González Urrutia, que reivindica su triunfo en las presidenciales de 2024 y ahora está en el exilio en España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MarianaGTudares/status/1996324323255271924&partner=&hide_thread=false Nota de Prensa: comunicado formal sobre la inconstitucional sentencia condenatoria que se ha dictado contra mi esposo Rafael Tudares Bracho por hechos que no ha realizado y delitos que no ha cometido.



Rafael es inocente, seguiré luchando por su libertad.



Mi pronunciamiento: pic.twitter.com/Imn96nsBu5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) December 3, 2025

"Represalia"

Tras conocerse la decisión, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció en su red social X y calificó la condena como un acto de venganza política.

“Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, advirtió el mandatario en un comunicado.

González Urrutia, quien derrotó al dictador Nicolás Maduro en las fraudulentas elecciones del año pasado, recordó que el régimen mantiene un patrón de criminalización contra familiares, colaboradores y ciudadanos vinculados al movimiento democrático. Subrayó que la sentencia contra Tudares forma parte de la escalada represiva con la que el chavismo intenta desconocer la voluntad popular y consolidar el control político mediante la intimidación y el castigo ejemplarizante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EdmundoGU/status/1996331092823928981&partner=&hide_thread=false La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.



Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF — Edmundo González (@EdmundoGU) December 3, 2025

"Interceptado"

Rafael Tudares fue detenido el pasado 7 de enero en la mañana, cuando se dirigía a la escuela de sus pequeños hijos de siete y seis años de edad, en Caracas, la capital del país.

Tudares y su esposa Mariana González, hija de González Urrutia, vieron a una comisión de la División de Asuntos Especiales (DAE) del DGCIM y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en los alrededores de su residencia en Caracas, según informaron.

Luego, Tudares fue interceptado por los hombres encapuchados y de negro, presuntos funcionarios, cuando se desplazaban en la camioneta.

Delitos imputados

En junio pasado, un tribunal acordó el avance a juicio de Rafael Tudares por la presunta comisión de los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

La familia de Tudares insiste en que este preso político es inocente y ajeno “al conflicto político que lo mantiene privado de libertad”. Esto último en relación con el fraude del régimen chavista en las presidenciales del 28 de julio de 2024 que, según los datos obtenidos por la oposición, ganó Edmundo González Urrutia.

La aprehensión del yerno de González Urrutia ocurrió tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato y cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa, actualmente excarcelado, y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA/Redes Sociales