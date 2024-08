México asegura medalla olímpica en boxeo con Marco Verde

Verde se complicó en el primer asalto, pero se recompuso y derrotó por decisión dividida al indio Nishant Dev para asegurar al menos una medalla de bronce para su país en el peso mediano de los Juegos Olímpicos de París.

La medalla de Verde es la primera en boxeo para México desde la de Misael Rodríguez en Río de Janeiro 2016 y la 14ta en la historia.

La disciplina es la segunda que más medallas le ha dado al país azteca en la historia, sólo superada por clavados (16).

“Era mucha presión porque el boxeo siempre ha obtenido medallas y aquí le pude sumar otra. Estoy muy contento por eso”, dijo Verde al final del combate. “Esto ya queda en el pasado. No me gusta confiarme, me viene un rival duro, no hay rivales fáciles”.

Verde buscará avanzar a la final cuando enfrente al británico Lewis Richardson el próximo martes en el estadio Roland Garros.

Para hacerlo deberá sobreponerse a molestias que tiene en la mano derecha hace meses, pero que se recrudecieron luego de su combate por los octavos de final.

“Hay muchas lágrimas en este momento, no puedo ni hablar”, dijo conmovido el peleador de 22 años.

El mexicano fue sorprendido en el primer episodio por Dev, pero en el segundo mejoró su defensa y logró conectar sólidos golpes que lo favorecieron para empatar el combate. El tercer round fue el más equilibrado, aunque los jueces se lo dieron para llevarse el triunfo.

“En el primer round hice mal las cosas, me sentía ansioso por querer presionar, pero la esquina me acomodó las ideas y salimos bien al final”, agregó.

Hijo de gato caza ratón

Verde trae el boxeo en sus venas porque su padre, Manuel Verde Ríos, compitió en Barcelona 1992 en los semipesados y perdió en la primera ronda.

“Venimos a buscar esa medalla, él tiene capacidad para eso y ya se preparó para ganarla, nosotros sólo estamos aquí para apoyar”, dijo Verde Ríos a The Associated Press. “Yo nunca me imaginé esto, pero poco a poco se fue dando con trabajo, esfuerzo y dedicación”.

Además de su padre, Verde estuvo acompañado en la pelea por su madre Fabiola Álvarez, sus tíos Raúl Verde, Ramón Morales y Rossy Álvarez, además de su primo Gael.

“Me dije a mí mismo que le iba a regalar una medalla a mi padre, a mi abuela y a mi entrenador”, dijo el boxeador.

Si logra un triunfo más, Verde estaría en camino a convertirse en el primer boxeador mexicano en ganar una medalla de oro desde Ricardo Delgado y Antonio Roldán, quienes lo conquistaron en México 1968.

