jueves 23  de  octubre 2025
México GP 2025 anuncia las medidas que tomarán para priorizar la sostenibilidad

Con una asistencia que rondará las 400 mil personas en el Hermanos Rodríguez, la organización del GP de México 2025 ha buscado implementar algunas estrategias

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

ANNA SZILAGYI / POOL / AFP
Por Karla Roca

La organización del Gran Premio de México 2025 ha compartido cómo funcionará la logística antes, durante y después del fin de semana de carrera, buscando generar un impacto positivo de manera integral en el ambiente, en la sociedad y en la cultura.

Al igual que otras carreras del calendario, como en Las Vegas y en España, se llevarán a cabo acciones concretas en las que también estará involucrada la afición.

El director del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, es visto antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 9 de julio de 2023. 
Fórmula 1

Christian Horner recibe millonaria compensación tras su despido de Red Bull en la Fórmula 1
Esta foto muestra el circuito iluminado para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras un rayo (izq.) ilumina el cielo de Singapur el 1 de octubre de 2025.
Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur ocasiona algo nunca visto en la Fórmula 1

Acciones dentro y fuera de la pista

A través de un comunicado, el México GP reveló que la estrategia de sostenibilidad de este año estará basada en tres ejes principales que han sido denominados como: Bienestar, Net Zero y Circularidad.

En primer lugar, el equipo a cargo de la carrera en México ha informado que dispondrán de personal capacitado para atender la presencia de fauna urbana (perros, reptiles, tlacuaches, abejas), quienes podrán reubicar a dichas especies, buscando su resguardo.

Se instalarán 11 estaciones con más de 70 dispensadores de agua completamente gratuitos a lo largo del Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, los fanáticos de la F1 podrán hacer uso de las salas de lactancia y cambiadores, así como de zonas de descanso para el público en general.

Por otra parte, se realizará una medición de huella de carbono que permitirá rediseñar planes de reducción reales para el futuro cercano. La instalación de torres de iluminación solar que reducirán hasta en un 40% el consumo de combustibles fósiles y el impulso de la movilidad sostenible también serán acciones que se llevarán a cabo.

Finalmente, el GP de México 2025 ha dado a conocer que instalarán puntos de recolección de residuos orgánicos, además de promover el uso de los baños secos, mismos con los que se logrará un ahorro que supera los 40,000 litros de agua.

Luego del evento, los materiales de ambientación serán donados a talleres sociales en los que se aprovecharán para convertirse en mobiliario o insumos para albergues de perros en situación de calle.

En su comunicado, el México GP informó finalmente que los alimentos que no sean consumidos a lo largo del fin de semana y que estén en buen estado, serán donados a comunidades en situación de vulnerabilidad, buscando evitar el desperdicio.

Según informes del F1 Sustainability Update 2025, a finales de 2024 se logró una reducción del 26% de emisiones de carbono a lo largo de la temporada, por lo que se espera que este año la cifra aumente de manera importante, hasta llegar al objetivo Net Zero para 2030.

Blindados y escoltas: conozca la seguridad que preparan para los fans VIP del Mundial en México

Carreras de Austin y México tendrán singular elección de neumáticos anuncia Pirelli

Apple se convierte en el nuevo socio exclusivo de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos desde 2026

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

