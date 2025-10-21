México GP 2025 anuncia las medidas que tomarán para priorizar la sostenibilidad

El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

La organización del Gran Premio de México 2025 ha compartido cómo funcionará la logística antes, durante y después del fin de semana de carrera, buscando generar un impacto positivo de manera integral en el ambiente, en la sociedad y en la cultura.

Al igual que otras carreras del calendario, como en Las Vegas y en España, se llevarán a cabo acciones concretas en las que también estará involucrada la afición.

Acciones dentro y fuera de la pista

A través de un comunicado, el México GP reveló que la estrategia de sostenibilidad de este año estará basada en tres ejes principales que han sido denominados como: Bienestar, Net Zero y Circularidad.

En primer lugar, el equipo a cargo de la carrera en México ha informado que dispondrán de personal capacitado para atender la presencia de fauna urbana (perros, reptiles, tlacuaches, abejas), quienes podrán reubicar a dichas especies, buscando su resguardo.

Se instalarán 11 estaciones con más de 70 dispensadores de agua completamente gratuitos a lo largo del Autódromo Hermanos Rodríguez. Además, los fanáticos de la F1 podrán hacer uso de las salas de lactancia y cambiadores, así como de zonas de descanso para el público en general.

Por otra parte, se realizará una medición de huella de carbono que permitirá rediseñar planes de reducción reales para el futuro cercano. La instalación de torres de iluminación solar que reducirán hasta en un 40% el consumo de combustibles fósiles y el impulso de la movilidad sostenible también serán acciones que se llevarán a cabo.

Finalmente, el GP de México 2025 ha dado a conocer que instalarán puntos de recolección de residuos orgánicos, además de promover el uso de los baños secos, mismos con los que se logrará un ahorro que supera los 40,000 litros de agua.

Luego del evento, los materiales de ambientación serán donados a talleres sociales en los que se aprovecharán para convertirse en mobiliario o insumos para albergues de perros en situación de calle.

En su comunicado, el México GP informó finalmente que los alimentos que no sean consumidos a lo largo del fin de semana y que estén en buen estado, serán donados a comunidades en situación de vulnerabilidad, buscando evitar el desperdicio.

Según informes del F1 Sustainability Update 2025, a finales de 2024 se logró una reducción del 26% de emisiones de carbono a lo largo de la temporada, por lo que se espera que este año la cifra aumente de manera importante, hasta llegar al objetivo Net Zero para 2030.