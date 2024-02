México en terapia intensiva al caer ante Panamá

"Estoy esperando cuál es la regla. Estaba activado en el roster, pero no estaba en la tarjeta de cortesía que se le entrega al otro equipo", argumentó el estratega Juan Castro. "No me parece que no hayan dejado usar a Luis cuando está en el roster".

Panamá, que solo había dado dos hits en todo el compromiso, embasó a su primer bateador al ser golpeado para que luego el grandeliga de los Marlins de Miami, Christian Bethancourt diera un tubey.

Con un out en la pizarra, Panamá descontó y luego un Bethancourt anotó la del empate. Nuevamente el bate de SantoS apareció en el momento oportuno y conectó un batazo entre dos para remolcar la del triunfo.

"Estaba algo nervioso pero confiando en mi", dijo Santos. "Busqué un lanzamiento para hacer daño. El conteo estaba a mi favor y salió el batazo".

Panamá alcanzó su segunda victoria en la serie, el viernes venció a la delegación de Curazao.