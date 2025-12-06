sábado 6  de  diciembre 2025
El universo del pintor Felipe Alarcón Echenique: memoria, neocubismo, mestizaje y neobarroco

El pintor cubano presenta el libro "A Picasso" y el documental "Picasso Mestizo", el lunes 8 de diciembre, a las 7:00 pm, en St. Thomas University

Obra El grito del pueblo, de la serie Los hijos de la patria de Felipe Alarcón Echenique.

Obra "El grito del pueblo", de la serie "Los hijos de la patria" de Felipe Alarcón Echenique.

Cortesía del artista
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

El artista cubano Felipe Alarcón Echenique, afincado en España desde hace más de dos décadas, regresa a Miami con una propuesta que une homenaje, investigación estética y memoria personal. Este lunes 8 de diciembre, a las 7:00 pm, presentará en St. Thomas University su más reciente libro de arte, A Picasso, una edición de lujo dedicada al genio malagueño Pablo Picasso.

El libro, concebido como pieza de colección, reúne pinturas de Echenique junto a textos del poeta Rafael Alberti, figura esencial de la Generación del 27.

Durante la presentación, el público también podrá ver el documental "Picasso Mestizo", rodado en Madrid y parte de la serie homónima del artista, donde Echenique explora cómo su mirada habanera dialoga con la figura de Picasso.

Mestizaje y columnas caribeñas

Desde que estudiaba a los grandes maestros de las vanguardias en su natal La Habana, Picasso lo acompañó como una brújula creativa. Con el tiempo, ese vínculo desembocó en un concepto que sostiene buena parte de su obra actual: el mestizaje. Echenique revisita al pintor español desde una sensibilidad atravesada por la ciudad que lo vio crecer, y de ahí surge su territorio más reconocible: un Picasso mestizo, atravesado por ritmos y símbolos que remiten a Cuba.

Ese diálogo entre memoria y creación se vuelve especialmente palpable en series como La Ciudad de las Columnas, exhibida en Artefactus Gallery y Copper Bridge Foundation, en Miami. Sus piezas, a medio camino entre el dibujo y la pintura, entre el neocubismo caribeño y destellos neobarrocos, reconstruyen una Habana que duele: la ciudad espléndida que la revolución dejó en ruinas, lentamente, pero que persiste en la conciencia de quienes la aman.

“Historia, religión, cultura, La Habana y Madrid están siempre en mi obra”, suele recordar el artista, y basta deslizarse por las historias de sus lienzos para comprobarlo.

Otra de sus líneas de trabajo, Paraísos bíblicos, insiste en ese puente entre tradición cristiana, mito y contemporaneidad. Allí conviven la iconografía occidental, la experimentación formal y una búsqueda espiritual que define buena parte de su trayecto.

Exiliado, pero con un corazón que sigue anclado a la bahía habanera y a su Casablanca natal, Echenique, reconocido con premios como El Hombre de la Mancha, ha respondido también a los altibajos de la historia reciente.

Tras el levantamiento popular del 11 de julio de 2021, comenzó la serie Los hijos de la patria, cuyo emblema es El grito del pueblo, pieza exhibida en Madrid y Miami y hoy parte de la colección del periodista y escritor cubano Luis Leonel León, director ejecutivo del Cuban Studies Institute y amigo del pintor desde aquellos años en Casablanca.

De La Ciudad de las Columnas, para Suchlicki

El vínculo de Echenique con la academia y la historiografía cubana tendrá un nuevo capítulo en 2026, cuando planea realizar la obra que ilustrará la portada del próximo libro del Dr. Jaime Suchlicki, fundador del Cuban Studies Institute.

Como adelanto, este lunes entregará al destacado historiador, en plena celebración de su cumpleaños 86, una pieza de La Ciudad de las Columnas.

"Es un honor y una alegría hacerle este pequeño homenaje a Jaime Suchlicki, que ha rescatado y analizado la historia de Cuba para los cubanos, donde quiera que estén, y para el mundo", declaró el artista.

Entre autobiografía, devoción estética y una mirada que abraza dos orillas, Felipe Alarcón Echenique continúa edificando una obra donde la memoria no se recuerda: se pinta.

