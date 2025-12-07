domingo 7  de  diciembre 2025
Estas son las selecciones que jugarán en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026

Uruguay, Brasil, Portugal, Colombia, Escocia, Arabia Saudita y Cabo Verde disputarán partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Encuentros a disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami para el Mundial 2026

Encuentros a disputarse en el Hard Rock Stadium de Miami para el Mundial 2026

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Hard Rock Stadium de Miami, ubicado en Florida, será una de las sedes principales del Mundial de 2026, y ya se conocen las selecciones que disputarán partidos en este escenario. El estadio con capacidad para 65.000 espectadores albergará duelos de la fase de grupos, octavos de final, cuartos y el partido por el tercer lugar.

Hard Rock Stadium, sede mundialista en Miami

Inaugurado en 1987, el Hard Rock Stadium recibirá partidos de selecciones de gran nivel como Brasil, Portugal y Uruguay, además de choques clave en la fase eliminatoria.

Partidos confirmados en Miami – Mundial 2026

Fase de grupos

15 de junio – 6:00 PM ET

Arabia Saudita vs Uruguay — Grupo H

21 de junio – 6:00 PM ET

Uruguay vs Cabo Verde — Grupo G

24 de junio – 6:00 PM ET

Escocia vs Brasil — Grupo C

27 de junio – 7:30 PM ET

Colombia vs Portugal — Grupo K

Eliminatoria en Miami

Además de la fase de grupos, la sede recibirá partidos decisivos:

Ronda 32

3 de julio – 6:00 PM ET

1° del Grupo J vs 2° del Grupo H

Cuartos de final

11 de julio – 5:00 PM ET

Ganador del partido 91 vs ganador del partido 92

Partido por el tercer puesto

18 de julio – 5:00 PM ET

Hard Rock Stadium será la sede del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, una de las citas más esperadas antes de la gran final.

Selecciones que jugarán en Miami

Brasil

Uruguay

Portugal

Colombia

Escocia

Arabia Saudita

Cabo Verde

