Estas son las selecciones que jugarán en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de Miami, ubicado en Florida, será una de las sedes principales del Mundial de 2026, y ya se conocen las selecciones que disputarán partidos en este escenario. El estadio con capacidad para 65.000 espectadores albergará duelos de la fase de grupos, octavos de final, cuartos y el partido por el tercer lugar.
Hard Rock Stadium, sede mundialista en Miami
Inaugurado en 1987, el Hard Rock Stadium recibirá partidos de selecciones de gran nivel como Brasil, Portugal y Uruguay, además de choques clave en la fase eliminatoria.
Partidos confirmados en Miami – Mundial 2026
Fase de grupos
15 de junio – 6:00 PM ET
Arabia Saudita vs Uruguay — Grupo H
21 de junio – 6:00 PM ET
Uruguay vs Cabo Verde — Grupo G
24 de junio – 6:00 PM ET
Escocia vs Brasil — Grupo C
27 de junio – 7:30 PM ET
Colombia vs Portugal — Grupo K
Eliminatoria en Miami
Además de la fase de grupos, la sede recibirá partidos decisivos:
Ronda 32
3 de julio – 6:00 PM ET
1° del Grupo J vs 2° del Grupo H
Cuartos de final
11 de julio – 5:00 PM ET
Ganador del partido 91 vs ganador del partido 92
Partido por el tercer puesto
18 de julio – 5:00 PM ET
Hard Rock Stadium será la sede del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, una de las citas más esperadas antes de la gran final.
Selecciones que jugarán en Miami
Brasil
Uruguay
Portugal
Colombia
Escocia
Arabia Saudita
Cabo Verde