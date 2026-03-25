miércoles 25  de  marzo 2026
TENIS

Sinner y Cerúndolo se meten en cuartos de final en Miami

El italiano Jannik Sinner le ganó al joven estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (7/4), pero sudó más de lo previsto ante un rival desacomplejado

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El italiano Jannik Sinner accedió este martes a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, al igual que el argentino Francisco Cerúndolo, en la misma jornada en la que la estadounidense Coco Gauff y la checa Karolina Muchova se clasificaron para semifinales del torneo femenino.

Sinner, el gran favorito, le ganó al joven estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (7/4), pero sudó más de lo previsto ante un rival desacomplejado.

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El estadounidense, de 21 años, logró salvar cuatro bolas de quiebre en la primera manga, pero acabó cediendo en el penúltimo juego, dejándole el set en bandeja a Sinner, impecable con el servicio.

"No sentí mi mejor tenis hoy, así que intenté encontrar la manera de salir adelante", declaró Sinner tras el partido.

Apoyado en una derecha potente, Michelsen presionó a Sinner en el segundo set y sirvió incluso para empatar, pero cometió tres errores de bulto y acabó cediendo en el juego decisivo.

Con esta victoria, Sinner lleva 28 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, un récord. En cuartos, se enfrentará al estadounidense Francis Tiafoe, ganador ante el francés Terence Atmane por 6-4, 1-6 y 6-4.

Un gran Cerúndolo

Cerúndolo confirmó su idilio con el torneo que lo lanzó a la fama en 2022, cuando alcanzó las semifinales. Por la noche derrotó por 6-4 y 6-3 al francés Ugo Humbert, con una gran actuación.

Agresivo y preciso, el bonaerense convirtió su única bola de "break" para ponerse 4-3 en el primer set y no cedió esa ventaja hasta llevarse el parcial, cerrado con una sutil dejada.

El número 19 del mundo logró un "break" de entrada en el segundo set y otro para cerrar el encuentro.

Esta será la cuarta vez que Cerúndolo llegue a cuartos en Miami en cinco apariciones.

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"Este es un lugar donde siempre me gustó jugar, me siento muy cómodo con la cancha, la pelota, el clima, además de la gente que siempre está a mi favor con muchos argentinos y latinoamericanos", dijo después del encuentro.

En la próxima ronda afrontará al alemán Alexander Zverev, vencedor contra el francés Quentin Halys por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/1).

El número 4 del mundo se llevó este choque entre buenos sacadores, imponiendo su mayor experiencia y sangre fría en los momentos clave.

La promesa Landaluce

Horas antes, el español Martín Landaluce eliminó al estadounidense Sebastian Korda por 2-6, 7-6 (8/6), 6-4.

Tras superar las "qualys", el madrileño de 20 años vive un torneo de ensueño con victorias contra dos Top 20, el italiano Luciano Darderi (18°) y el ruso Karen Khachanov (15°).

"Estoy jugando muy bien esta semana. Sabía que tenía que hacerlo porque aquí hay jugadores increíbles desde la previa", dijo tras su partido.

Landaluce vengó a su compatriota Carlos Alcaraz, el número uno mundial, eliminado por Korda en tercera ronda.

Se enfrentará por una plaza en semifinales al checo Jiri Lehecka (22º), ganador frente al estadounidense Taylor Fritz (7º) por 6-4, 6-7 (4/7) y 6-2.

En un duelo entre franceses, Arthur Fils (31º) se impuso a Valentin Vacherot (25º) por 6-4, 6-7 (4/7) y 6-4 y avanzó a la ronda de los ocho mejores, donde se medirá a Tommy Paul.

El estadounidense no dejó opciones al argentino Tomás Martín Etcheverry, al que ganó por un contundente 6-1 y 6-3 en una hora y 14 minutos.

Primeras semifinalistas

En el torneo femenino, Coco Gauff venció a la suiza Belinda Bencic por 6-3, 1-6 y 6-3 y alcanzó por primera vez las semifinales en Miami.

Tras un primer set disputado, en el que Gauff logró dos quiebres por uno de Bencic, la número cuatro mundial se hundió en la segunda manga, con pésimos porcentajes de servicio y numerosos errores.

Volvió, sin embargo, a elevar el nivel en el tercer set, en el que ambas jugadoras ofrecieron puntos espectaculares. Gauff, alentada por el público, se impuso tras lograr un "break" decisivo en el penúltimo juego.

En semifinales se enfrentará a la checa Karolina Muchova, que venció a la joven canadiense Victoria Mboko por 7-5 y 7-6 (7/5).

FUENTE: AFP

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