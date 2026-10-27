martes 27  de  octubre 2026
NBA

El difícil comienzo de Antetokounmpo en Miami: cuatro partidos y ninguna victoria

El Miami Heat acumula cuatro derrotas en el inicio de temporada, pese a los 29 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias de Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat ataca la canasta ante Daniel Gafford #21 de los Dallas Mavericks durante el cuarto periodo del partido en el Kaseya Center el 26 de octubre de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat ataca la canasta ante Daniel Gafford #21 de los Dallas Mavericks durante el cuarto periodo del partido en el Kaseya Center el 26 de octubre de 2026 en Miami, Florida. 

Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La nueva etapa de Giannis Antetokounmpo en el Miami Heat ha comenzado cuesta arriba. El equipo sumó su cuarta derrota consecutiva al caer por 113-109 ante los Dallas Mavericks, en un encuentro disputado el lunes que prolongó su mal arranque en la temporada de la NBA.

Miami todavía no conoce la victoria y se convirtió en el primer equipo de la competición en alcanzar un balance de 0-4. Además, tres de sus cuatro derrotas se han producido en casa, un dato que aumenta la preocupación en torno al comienzo del conjunto.

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Antetokounmpo firma un triple-doble, pero Miami sigue sin ganar

El ala-pívot griego intentó cambiar la dinámica del equipo con una actuación destacada. Antetokounmpo permaneció 39 minutos en la cancha y terminó el partido con 29 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, cifras que le permitieron completar un triple-doble.

Sin embargo, su aportación individual no fue suficiente para evitar otra derrota. Pese a su protagonismo ofensivo y su contribución en el rebote y la creación de juego, el Heat volvió a quedarse sin premio y continúa buscando una reacción que le permita estrenar su casillero de victorias.

La derrota deja al Miami Heat ante el reto de corregir su rumbo cuanto antes. Antetokounmpo ha respondido con números destacados, pero el equipo todavía no consigue transformar ese rendimiento en victorias. Con cuatro tropiezos consecutivos, el comienzo de temporada se ha convertido en una primera prueba de exigencia para el proyecto de Miami.

FUENTE: AFP

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