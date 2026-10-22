Antetokounmpo debuta con 35 puntos, pero Miami cae ante Minnesota

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat lanza un tiro libre contra los Minnesota Timberwolves durante la segunda mitad en el Kaseya Center

El estreno de Giannis Antetokounmpo con los Heat terminó en derrota por 131-106 frente a los Timberwolves. Anthony Edwards brilló con 45 puntos y nueve triples en el inicio de la temporada de la NBA.

Giannis Antetokounmpo tuvo un debut destacado en lo individual con los Miami Heat, pero no pudo evitar la derrota por 131-106 ante los Minnesota Timberwolves este miércoles, en el estreno de ambos equipos en la nueva temporada de la NBA.

BÉISBOL Rays y Cerveceros chocan en una Serie Mundial que desafía creencias y nóminas

BALONCESTO Heat de Miami, ¿entre los equipos a seguir? Este es el "semáforo" de la nueva NBA

El ala-pívot griego terminó con 35 puntos, seis rebotes y una efectividad de 13 aciertos en 19 lanzamientos de campo. Sin embargo, su producción no fue suficiente para mantener a Miami en el partido ante unos Timberwolves liderados por una actuación sobresaliente de Anthony Edwards.

Antetokounmpo anotó 21 puntos en la primera mitad y mantuvo a los Heat en la pelea durante los primeros compases del encuentro. No obstante, el conjunto de Minnesota tomó el control con un parcial de 23-7 entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, que transformó una ventaja mínima en un marcador de 78-61.

Miami intentó reaccionar y llegó a colocarse a ocho puntos a mediados del tercer período, pero los Timberwolves respondieron con una nueva ofensiva demoledora. Un parcial de 45-23 terminó por sentenciar el compromiso, mientras Antetokounmpo acabó expulsado por acumulación de faltas.

Anthony Edwards lidera la exhibición de Minnesota

Edwards fue el gran protagonista de la noche con 45 puntos y nueve triples convertidos. El escolta también capturó 10 rebotes y volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias desde el perímetro.

Con esta actuación, se unió a Wilt Chamberlain y Michael Jordan como los únicos jugadores que han anotado al menos 40 puntos en múltiples partidos inaugurales de temporada. Chamberlain lo consiguió en cuatro ocasiones consecutivas, entre 1959 y 1962, mientras que Jordan alcanzó esa cifra en 1986, 1989 y 1995.

LaMelo Ball, por su parte, aportó 21 puntos en su debut con Minnesota, mientras que Jaden McDaniels sumó 17, Ayo Dosunmu añadió 16 y Jonathan Kuminga contribuyó con 12. Rudy Gobert dominó los tableros con 15 rebotes.

La diferencia desde la línea de tres puntos fue determinante: Minnesota anotó 21 triples frente a los ocho de Miami, para imponerse por 63-24 en puntos desde el perímetro. Los Timberwolves también dominaron el rebote por 52-34.

Bam Adebayo terminó con 15 puntos para los Heat, que encadenaron su tercera derrota consecutiva en partidos inaugurales de temporada, una racha que solo habían sufrido otras dos veces en la historia de la franquicia.

Próximos partidos: Minnesota visitará a Orlando el viernes, mientras que Miami recibirá a Detroit ese mismo día.