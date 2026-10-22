jueves 22  de  octubre 2026
Baloncesto

Antetokounmpo debuta con 35 puntos, pero Miami cae ante Minnesota

Giannis Antetokounmpo debutó con 35 puntos con los Miami Heat, pero cayó 131-106 ante Minnesota Timberwolves, liderados por los 45 puntos de Anthony Edwards.

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat lanza un tiro libre contra los Minnesota Timberwolves durante la segunda mitad en el Kaseya Center

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat lanza un tiro libre contra los Minnesota Timberwolves durante la segunda mitad en el Kaseya Center

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El estreno de Giannis Antetokounmpo con los Heat terminó en derrota por 131-106 frente a los Timberwolves. Anthony Edwards brilló con 45 puntos y nueve triples en el inicio de la temporada de la NBA.

Giannis Antetokounmpo tuvo un debut destacado en lo individual con los Miami Heat, pero no pudo evitar la derrota por 131-106 ante los Minnesota Timberwolves este miércoles, en el estreno de ambos equipos en la nueva temporada de la NBA.

Lee además
El presidente del Heat de Miami, Pat Riley (izq.), y el entrenador Erik Spoelstra (der.) posan para una foto con Giannis Antetokounmpo.
BALONCESTO

Heat de Miami, ¿entre los equipos a seguir? Este es el "semáforo" de la nueva NBA
El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de que su equipo consiguiera el pase a la Serie Mundial, el 19 de octubre de 2026.
BÉISBOL

Rays y Cerveceros chocan en una Serie Mundial que desafía creencias y nóminas

El ala-pívot griego terminó con 35 puntos, seis rebotes y una efectividad de 13 aciertos en 19 lanzamientos de campo. Sin embargo, su producción no fue suficiente para mantener a Miami en el partido ante unos Timberwolves liderados por una actuación sobresaliente de Anthony Edwards.

Antetokounmpo anotó 21 puntos en la primera mitad y mantuvo a los Heat en la pelea durante los primeros compases del encuentro. No obstante, el conjunto de Minnesota tomó el control con un parcial de 23-7 entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, que transformó una ventaja mínima en un marcador de 78-61.

Miami intentó reaccionar y llegó a colocarse a ocho puntos a mediados del tercer período, pero los Timberwolves respondieron con una nueva ofensiva demoledora. Un parcial de 45-23 terminó por sentenciar el compromiso, mientras Antetokounmpo acabó expulsado por acumulación de faltas.

Anthony Edwards lidera la exhibición de Minnesota

Edwards fue el gran protagonista de la noche con 45 puntos y nueve triples convertidos. El escolta también capturó 10 rebotes y volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias desde el perímetro.

Con esta actuación, se unió a Wilt Chamberlain y Michael Jordan como los únicos jugadores que han anotado al menos 40 puntos en múltiples partidos inaugurales de temporada. Chamberlain lo consiguió en cuatro ocasiones consecutivas, entre 1959 y 1962, mientras que Jordan alcanzó esa cifra en 1986, 1989 y 1995.

LaMelo Ball, por su parte, aportó 21 puntos en su debut con Minnesota, mientras que Jaden McDaniels sumó 17, Ayo Dosunmu añadió 16 y Jonathan Kuminga contribuyó con 12. Rudy Gobert dominó los tableros con 15 rebotes.

La diferencia desde la línea de tres puntos fue determinante: Minnesota anotó 21 triples frente a los ocho de Miami, para imponerse por 63-24 en puntos desde el perímetro. Los Timberwolves también dominaron el rebote por 52-34.

Bam Adebayo terminó con 15 puntos para los Heat, que encadenaron su tercera derrota consecutiva en partidos inaugurales de temporada, una racha que solo habían sufrido otras dos veces en la historia de la franquicia.

Próximos partidos: Minnesota visitará a Orlando el viernes, mientras que Miami recibirá a Detroit ese mismo día.

Temas
Te puede interesar

Ten Hag acusa a Cristiano Ronaldo de perjudicar al Manchester United durante su segunda etapa

Dodgers descartan operar a Shohei Ohtani y confirman que seguirá lanzando en 2027

Equipo de MLB despide a su mánager tras registrar la peor temporada de su historia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Funcionario de elecciones de Miami-Dade en el recuento de las boletas electorales
ELECCIONES 2026

¿Quiere votar por correo en Miami-Dade? Esto debe hacer antes de las 5 p. m.

Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz, se dirige a los presentes durante el anuncio del parque en honor a la cantante.  video
HOMENAJE

Celia Cruz tendrá su propia Plaza ¡Azúcar! en Miami: así será el nuevo homenaje en la Pequeña Habana