martes 16  de  diciembre 2025
FÚTBOL

PSG recupera a su capitán para la final de la Copa Intercontinental

El brasileño Marquinhos, capitán del PSG, logró recuperarse a tiempo de su problema en la cadera, según anunció el entrenador español Luis Enrique

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, durante una sesión de entrenamiento del equipo, el 16 de diciembre de 2025.

El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, durante una sesión de entrenamiento del equipo, el 16 de diciembre de 2025.

KARIM JAAFAR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AR RAYYAN.- El capitán brasileño del París Saint-Germain, Marquinhos, está recuperado de su problema muscular de cadera y por lo tanto "listo" para jugar la final de la Copa Intercontinental ante sus compatriotas del Flamengo el miércoles en Catar, anunció el martes el entrenador del club francés, Luis Enrique.

El técnico español, eso sí, no quiso confirmar si ello implica que será titular o si comenzará el partido en el banco de suplentes, después de que fuera duda para este encuentro por ese percance físico.

Lee además
El atacante francés Karim Benzema, del Ittihad FC, durante un partido contra el Qadsiah FC, el 30 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Exatacante del Real Madrid deja las puertas abiertas a un regreso a la selección de Francia
El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna y afianza el liderato

"Queda la sesión de entrenamiento de hoy (martes), pero está listo. Después del entrenamiento veremos cuál es su estado. Mañana (miércoles) decidiremos si comienza el partido o no", declaró Luis Enrique en la conferencia de prensa previa a la final.

La enfermería parisina, muy transitada desde el inicio de la temporada, se ha ido vaciando en las últimas semanas y el pasado sábado reapareció Désiré Doué, que además marcó un gol ante el Metz en la Ligue 1.

"Al principio de la liga tuvimos problemas, pero el equipo mostró esa mentalidad que ya tuvimos el año pasado", celebró el entrenador asturiano. "Contento de que lleguen ahora Navidad y las vacaciones".

"Hacer historia era un objetivo en París la pasada temporada (con el primer título en la Liga de Campeones europea). Seguir haciendo historia es el objetivo de este año", añadió.

Un hueso duro de roer

El Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores y de la liga de Brasil, es "un equipo contra el que es muy difícil jugar", avisó Luis Enrique.

El DT calificó de "muy interesantes" los partidos de los cariocas en el Mundial de Clubes de mediados de este año en Estados Unidos, donde el Mengão llegó a octavos de final y el PSG fue subcampeón.

En ese Mundial de Clubes, el PSG tuvo que enfrentarse en la fase de grupos a un equipo brasileño, el Botafogo, y los franceses perdieron ese partido por 1-0.

"El Flamengo juega de manera muy diferente" al Botafogo, "que juega muy cerrado y defiende todo el rato", estimó Luis Enrique.

El equipo entrenado por Filipe Luís "hace un muy buen fútbol" y tiene "jugadores con experiencia" como Danilo o Jorginho, analizó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

Sergio Reguilón es nuevo jugador del Inter Miami: refuerzo de jerarquía para el campeón de la MLS

Xabi Alonso sobrevive en el Real Madrid, pero la duda sigue abierta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
Falta de pericia

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

Te puede interesar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Iván Gutiérrez Miranda, de 45 años y ciudadano cubano.
CONDENA

Jurado declara culpable a acusado de robar remolques de ayuda tras el huracán Ian en Florida

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
BENEFICIO

Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores