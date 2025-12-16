martes 16  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Tres jugadores que pueden llenar la gran vacante del Inter Miami

Los retiros de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets dejaron vacantes importantes para el Inter Miami rumbo a la siguiente temporada de la MLS

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante un entrenamiento del equipo antes del Mundial de Clubes, el 13 de junio de 2025.

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante un entrenamiento del equipo antes del Mundial de Clubes, el 13 de junio de 2025.

CHRIS ARJOON / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El primer título de su historia en la MLS no es suficiente para los propietarios del Inter Miami. Tan solo momentos después de que Lionel Messi y compañía se coronaran como monarcas del circuito norteamericano, uno de los dueños del equipo, Jorge Mas, señaló que el combinado tiene todas las intenciones de ganar también la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Las "Garzas" llegaron a las semifinales del torneo en 2025 y entrarán a la siguiente edición con mucha confianza, por lo que el objetivo luce tan real como nunca antes; sin embargo, con miras a conseguirlo, es importante que los residentes del sur de la Florida encuentren los refuerzos necesarios.

Lee además
El equipo del Inter Miami posa con el trofeo tras ganar la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Miami celebra el titulo que tanto quería gracias al Inter Miami de Messi
El equipo del Inter Miami celebra su victoria en la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Inter Miami le da la despedida deseada a Sergio Busquets y Jordi Alba

Los dirigidos por Javier Mascherano tendrán un cupo disponible para "Jugador Designado" rumbo a la próxima campaña. Hasta 2025, esos puestos eran ocupados por Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero los últimos dos se retiraron tras la conquista del título de la MLS y Rodrigo de Paul tiene previsto asumir una de esas vacantes en 2026.

A continuación se presentan tres posibles candidatos que podrían ocupar esa tercera plaza con miras al venidero campeonato.

Neymar

No es la primera vez que el nombre del brasileño se ve ligado al Inter Miami, en especial gracias a su pasado con Messi y con el uruguayo Luis Suárez, cuyo futuro sigue en el aire tras la conclusión del pasado torneo, en el que sirvió como suplente en los últimos partidos.

La llegada de Neymar podría llenar la vacante que dejó Tadeo Allende, cuyo préstamo del Celta de Vigo venció luego de que rompiera el récord de más goles en unos playoffs de la MLS.

Robert Lewandowski

En la actualidad, el Inter Miami no cuenta con ningún delantero que haya disputado más de 400 minutos durante el 2025 y el bajón productivo de Suárez en el ataque parece una señal de que la directiva del club necesita otras opciones.

Embed

El contrato del polaco con el Barcelona concluye en este próximo verano y si bien los azulgranas tienen una opción para alargar su pacto por otros 12 meses, la renovación del plantel en la institución española pareciera asomar en ocasiones que ya no hay espacio para el veterano de 37 años de edad.

Paulo Dybala

En el partido por el título de la MLS, seis de los jugadores en el once titular del Inter Miami eran argentinos. Es posible que Dybala no luzca como el candidato más idóneo para los rosas de Messi, según lo que se ha visto con la presencia de ambos en la selección albiceleste.

No obstante, el rol de la "Pulga" con su club es considerablemente diferente al que cumple con Argentina, por lo que Dybala no estaría compitiendo con el astro de Rosario por un puesto en el campo.

El contrato del sudamericano finaliza al final de la temporada 2025-2026 en Europa.

Temas
Te puede interesar

Luis Suárez, entre renovar con Inter Miami o regresar a Nacional: días decisivos

Estos son los posibles rivales del Inter Miami en su estreno en la Copa de CONCACAF

El gran desafío del Inter Miami para 2026 es rearmar siempre en torno a Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Te puede interesar

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad