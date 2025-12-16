Tres jugadores que pueden llenar la gran vacante del Inter Miami

El copropietario del Inter Miami, David Beckham, durante un entrenamiento del equipo antes del Mundial de Clubes, el 13 de junio de 2025.

El primer título de su historia en la MLS no es suficiente para los propietarios del Inter Miami . Tan solo momentos después de que Lionel Messi y compañía se coronaran como monarcas del circuito norteamericano, uno de los dueños del equipo, Jorge Mas , señaló que el combinado tiene todas las intenciones de ganar también la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Las "Garzas" llegaron a las semifinales del torneo en 2025 y entrarán a la siguiente edición con mucha confianza, por lo que el objetivo luce tan real como nunca antes; sin embargo, con miras a conseguirlo, es importante que los residentes del sur de la Florida encuentren los refuerzos necesarios.

Los dirigidos por Javier Mascherano tendrán un cupo disponible para "Jugador Designado" rumbo a la próxima campaña. Hasta 2025, esos puestos eran ocupados por Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero los últimos dos se retiraron tras la conquista del título de la MLS y Rodrigo de Paul tiene previsto asumir una de esas vacantes en 2026.

A continuación se presentan tres posibles candidatos que podrían ocupar esa tercera plaza con miras al venidero campeonato.

Neymar

No es la primera vez que el nombre del brasileño se ve ligado al Inter Miami, en especial gracias a su pasado con Messi y con el uruguayo Luis Suárez, cuyo futuro sigue en el aire tras la conclusión del pasado torneo, en el que sirvió como suplente en los últimos partidos.

La llegada de Neymar podría llenar la vacante que dejó Tadeo Allende, cuyo préstamo del Celta de Vigo venció luego de que rompiera el récord de más goles en unos playoffs de la MLS.

Robert Lewandowski

En la actualidad, el Inter Miami no cuenta con ningún delantero que haya disputado más de 400 minutos durante el 2025 y el bajón productivo de Suárez en el ataque parece una señal de que la directiva del club necesita otras opciones.

El contrato del polaco con el Barcelona concluye en este próximo verano y si bien los azulgranas tienen una opción para alargar su pacto por otros 12 meses, la renovación del plantel en la institución española pareciera asomar en ocasiones que ya no hay espacio para el veterano de 37 años de edad.

Paulo Dybala

En el partido por el título de la MLS, seis de los jugadores en el once titular del Inter Miami eran argentinos. Es posible que Dybala no luzca como el candidato más idóneo para los rosas de Messi, según lo que se ha visto con la presencia de ambos en la selección albiceleste.

No obstante, el rol de la "Pulga" con su club es considerablemente diferente al que cumple con Argentina, por lo que Dybala no estaría compitiendo con el astro de Rosario por un puesto en el campo.

El contrato del sudamericano finaliza al final de la temporada 2025-2026 en Europa.