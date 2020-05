“Nosotros vamos a apoyarlo. No me gusta especular. Este es un tema que nos tiene con el pendiente. Hacer peleas de exhibición es una cosa, pero si regresa y quiere tener licencia, no vamos a matar su sueño. Apoyaré mucho a Mike Tyson porque se lo merece. Si quiere ser ranqueado, nosotros podemos ayudarlo”, dijo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

A Tyson ya le sobran ofertas para volver a sus 53 años, pero la que más ha sonado es la de Bare Knuckle Fighting Championship que ha puesto 20 millones de dólares para que enfrente a un rival que bien podría ser Tito Ortiz o hasta Wanderlei Silva, en un combate que se realizaría sin guantes.

Curiosamente, Tyson regresó a los entrenamientos junto a Rafael Cordeiro, el entrenador de Wanderlei y todo el grupo de Kings MMA. Asimismo, ha trabajado con algunos peleadores de MMA como Vitor Belfort y Henry Cejudo, por lo que su regreso no necesariamente tendría que ser en un ring de boxeo.

