Milan supera al Verona y tiene casi seguro su cupo en la Champions

El centrocampista francés del AC Milan, Adrien Rabiot, celebra luego de anotar el único gol de su equipo en un partido de la Serie A, el 19 de abril de 2026.

MILÁN.- El internacional francés Adrien Rabiot acercó al AC Milan a la próxima Liga de Campeones con el gol del triunfo 1-0 este domingo contra el Hellas Verona , que devolvió a su equipo al segundo puesto de la Serie A.

El centrocampista firmó el único tanto en el minuto 41 en el estadio Marcantonio Bentegodi para darle al Milan una ventaja de ocho puntos sobre el Como y la Roma , que comparten la quinta posición.

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El jugador, de 31 años, marcó con frialdad su sexto gol liguero de la temporada tras robar un balón en el centro del campo y triangular con Rafael Leao, la única acción realmente destacada de un encuentro en gran medida gris.

El Milan aprovechó la sorprendente derrota del Como en Sassuolo el viernes y el empate de la Roma con el Atalanta el sábado. A falta de cinco partidos para el final de la temporada tiene prácticamente asegurado un puesto entre los cuatro primeros.

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Su entrenador Massimiliano Allegri dijo el viernes que ya ha empezado a planificar la próxima temporada con la directiva del Milan y se descartó para el puesto vacante de seleccionador de Italia.

"Nadie se ha puesto en contacto conmigo (de la Federación Italiana de Fútbol) y todos mis pensamientos están en el Milan: hemos empezado algo juntos y lo continuaremos juntos", insistió Allegri.

"Lo importante es ganar y conseguir los puntos que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, pero hoy hemos cometido muchos errores. Podríamos haber jugado mucho mejor", declaró, por su parte, Rabiot. "Debemos seguir concentrados en la clasificación para la Liga de Campeones".

Juve, homenaje póstumo y victoria

La quinta derrota consecutiva del Hellas Verona supone casi con toda seguridad su descenso a la Serie B, ya que el equipo de Paolo Sammarco es colista de la categoría y está a 10 puntos de la Cremonese, que marca la salvación y empató 0-0 en el campo del Torino en el primer partido del día.

Horas después, la Juventus se acercó al podio tras su victoria en Turín ante el Bolonia (2-0) con goles de cabeza de Jonathan David (2') y de Khephren Thuram (57').

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En los prolegómenos del partido se rindió homenaje al exarquero de la Juve, Alexander Manninger, que falleció el jueves a los 48 años después de que su coche fuera arrollado por un tren. Manninger, que disputó 40 partidos con la Juventus entre 2008 y 2012, fue ovacionado por los aficionados, que luego corearon su nombre con fuerza después de que Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini depositaran flores sobre el césped en honor a su antiguo compañero.

La Vecchia Signora es cuarta con 63 puntos y sólo dos unidades le separan del Nápoles.

El Inter de Milán (78 puntos) cuenta con un colchón de doce puntos sobre sus rivales rossoneri y a falta de cinco fechas para el final cuesta imaginar que pueda escapárseles el Scudetto.

FUENTE: AFP