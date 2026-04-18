Inter se acerca al título de la Serie A tras caída del Nápoles

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez (centro), controla el balón junto a sus compañeros en vísperas del partido del Mundial de Clubes 2025 entre su club y el Urawa Red Diamonds de Japón.

ROMA.- El Nápoles necesita un milagro para conservar su título de campeón de Italia tras su derrota 2-0 en casa ante la Lazio de Roma este sábado, en una 33ª jornada de la Serie A que acerca aún más al Inter de Milán al título.

Ahora se presenta como casi imposible para el equipo sureño poder adelantar al Inter, vencedor en la víspera ante el Cagliari (3-0) y líder con doce puntos de ventaja, cuando restan cinco jornadas.

Fútbol Fanáticos del Inter Miami celebran por todo lo alto su nueva casa

En su estadio Diego Armando Maradona, los jugadores de Antonio Conte se hundieron como pocas veces esta temporada frente a una Lazio que les infligió su primera derrota liguera en casa desde diciembre de 2024.

Matteo Cancellieri abrió el marcador en el minuto 6 para el mayor estupor de los tifosi napolitanos, que vieron a su portero Vanja Milinkovic-Savic detener un penalti de Mattia Zaccagni (31') y salvar a su equipo, completamente desbordado, ante Cancellieri (35') y Nuno Tavares (43').

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Abucheados por sus aficionados cuando se marchaban al vestuario en el descanso, los napolitanos no encontraron respuesta en la segunda parte, a pesar de las salidas del campo de los irreconocibles Frank Zambo Anguissa y Kevin De Bruyne.

La Lazio (9º) dobló la ventaja por medio de Toma Basic (57') para encadenar su cuarta victoria, confirmando su condición de bestia negra del Nápoles (cuatro triunfos seguidos en la ciudad sureña) y dejar el campeonato prácticamente sentenciado.

A cinco jornadas para el final de la temporada, es decir, un máximo de quince puntos en juego, el Inter aventaja en doce al Nápoles y en quince al AC Milan, que visita el domingo al Verona.

Los Nerazzurri podrían conquistar su 21º Scudetto el próximo fin de semana si se imponen en el campo del Torino y si el Nápoles no le gana al Cremonese.

Gnabry queda en duda para el Mundial

El delantero del Bayern Múnich y de la selección alemana Serge Gnabry podría perderse el Mundial (11 junio-19 julio) tras sufrir un desgarro muscular en un muslo, anunció el club de la Bundesliga este sábado.

El Bayern publicó un comunicado en el que explica que Gnabry estaría de baja "durante un período prolongado" debido a "un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho".

Los vigentes campeones no precisaron la duración de la ausencia, pero la prensa alemana informó de que Gnabry ya ha disputado su último partido de la temporada con el club y podría perderse el Mundial de este verano.

FUENTE: AFP