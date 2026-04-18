sábado 18  de  abril 2026
FÚTBOL

Inter se acerca al título de la Serie A tras caída del Nápoles

Con apenas cinco jornadas por disputarse en la primera división de Italia, el Inter sostiene una ventaja de 12 puntos sobre el Nápoles en la cima

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez (centro), controla el balón junto a sus compañeros en vísperas del partido del Mundial de Clubes 2025 entre su club y el Urawa Red Diamonds de Japón.&nbsp;

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez (centro), controla el balón junto a sus compañeros en vísperas del partido del Mundial de Clubes 2025 entre su club y el Urawa Red Diamonds de Japón. 

AFP / Juan Mabromata
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El Nápoles necesita un milagro para conservar su título de campeón de Italia tras su derrota 2-0 en casa ante la Lazio de Roma este sábado, en una 33ª jornada de la Serie A que acerca aún más al Inter de Milán al título.

Ahora se presenta como casi imposible para el equipo sureño poder adelantar al Inter, vencedor en la víspera ante el Cagliari (3-0) y líder con doce puntos de ventaja, cuando restan cinco jornadas.

Lee además
Fanáticos del Inter Miami celebran durante un partido entre su club y el Austin FC, primero en la historia del Nu Stadium, el 4 de abril de 2026. 
Fútbol

Fanáticos del Inter Miami celebran por todo lo alto su nueva casa
El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.
Fútbol

Mascherano deja Inter Miami tras hacer historia: campeón de la MLS y récord goleador

En su estadio Diego Armando Maradona, los jugadores de Antonio Conte se hundieron como pocas veces esta temporada frente a una Lazio que les infligió su primera derrota liguera en casa desde diciembre de 2024.

Matteo Cancellieri abrió el marcador en el minuto 6 para el mayor estupor de los tifosi napolitanos, que vieron a su portero Vanja Milinkovic-Savic detener un penalti de Mattia Zaccagni (31') y salvar a su equipo, completamente desbordado, ante Cancellieri (35') y Nuno Tavares (43').

Embed

Abucheados por sus aficionados cuando se marchaban al vestuario en el descanso, los napolitanos no encontraron respuesta en la segunda parte, a pesar de las salidas del campo de los irreconocibles Frank Zambo Anguissa y Kevin De Bruyne.

La Lazio (9º) dobló la ventaja por medio de Toma Basic (57') para encadenar su cuarta victoria, confirmando su condición de bestia negra del Nápoles (cuatro triunfos seguidos en la ciudad sureña) y dejar el campeonato prácticamente sentenciado.

A cinco jornadas para el final de la temporada, es decir, un máximo de quince puntos en juego, el Inter aventaja en doce al Nápoles y en quince al AC Milan, que visita el domingo al Verona.

Los Nerazzurri podrían conquistar su 21º Scudetto el próximo fin de semana si se imponen en el campo del Torino y si el Nápoles no le gana al Cremonese.

Gnabry queda en duda para el Mundial

El delantero del Bayern Múnich y de la selección alemana Serge Gnabry podría perderse el Mundial (11 junio-19 julio) tras sufrir un desgarro muscular en un muslo, anunció el club de la Bundesliga este sábado.

El Bayern publicó un comunicado en el que explica que Gnabry estaría de baja "durante un período prolongado" debido a "un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho".

Los vigentes campeones no precisaron la duración de la ausencia, pero la prensa alemana informó de que Gnabry ya ha disputado su último partido de la temporada con el club y podría perderse el Mundial de este verano.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Nuevo DT del Inter Miami defiende su amistad con Messi

Beckham asegura que el Inter Miami no tiene prisa en encontrar a un nuevo DT a largo plazo

UEFA abre proceso por incidente con fotógrafos heridos en el Bayern-Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J Trump.
NUEVO ORDEN MUNDIAL

Irán y el Medio Oriente, la jugada maestra de Trump

El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.
Conflicto

Trump afirma que EEUU obtendrá el uranio enriquecido de Irán: "Lo vamos a traer a casa"

Dariel a su llegada a tierra de libertad.
INMIGRACIÓN | EXCLUSIVA

Detenido tras salir de corte en Miami: el caso de un joven cubano que enfrenta la deportación a un país que no conoce

Agentes de la Bolsa de Nueva York.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Imagen de uno de los tráileres ubicados en el lugar.
INVESTIGACIÓN

Desalojo en Silver Court: la empresa se planta, la presión política crece y más de 200 familias siguen sin una salida clara

Te puede interesar

Dariel a su llegada a tierra de libertad.
INMIGRACIÓN | EXCLUSIVA

Detenido tras salir de corte en Miami: el caso de un joven cubano que enfrenta la deportación a un país que no conoce

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026. video
ACTO EN MADRID

María Corina Machado ante miles de compatriotas: "Venezuela será libre porque así lo decidimos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
LIBERTAD

Presidente Trump afirma que se acerca "un nuevo amanecer para Cuba"

Personas participan en una manifestación de organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales para exigir aumentos salariales 
CRISIS

"Venezuela es una bomba de tiempo"

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó bien claro que la fase final del plan concebido por EEUU contempla una transición a la democracia con elecciones libres en Venzuela video
POLÍTICA

María Corina Machado: Trump puso en riesgo a ciudadanos de su país "por la libertad de Venezuela"