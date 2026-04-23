jueves 23  de  abril 2026
Béisbol

Shohei Ohtani rompe racha histórica pese a brillar como lanzador en derrota de Dodgers ante Gigantes

Shohei Ohtani terminó su racha de 53 juegos embasándose en la derrota de Dodgers ante Giants, aunque lanzó seis entradas en blanco y ponchó a siete

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Shohei Ohtani vio terminar su impresionante racha de 53 partidos consecutivos embasándose en la derrota de Los Angeles Dodgers por 3-0 frente a San Francisco Giants este miércoles, aunque volvió a destacar desde el montículo con otra actuación dominante.

La estrella japonesa se fue de 4-0 con un ponche y no logró llegar a base por primera vez desde la temporada pasada, poniendo fin a una seguidilla que igualó la segunda mejor marca en la historia de los Dodgers junto a Shawn Green. El récord de la franquicia sigue en manos de Duke Snider, con 58 juegos consecutivos alcanzado en 1954.

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Pese al fin de la racha ofensiva, Shohei Ohtani brilló como pitcher al lanzar seis entradas en blanco con siete ponches, manteniendo una extraordinaria efectividad de 0.38 en la temporada.

El duelo se resolvió en la séptima entrada, cuando Patrick Bailey conectó un jonrón de tres carreras que puso en ventaja definitiva a los Giants.

Por su parte, Tyler Mahle dominó durante siete innings sin permitir carreras, aceptando apenas tres hits, con dos boletos y cinco ponches para quedarse con la victoria.

La derrota también dejó otro dato llamativo: fue la primera vez en la campaña que los Dodgers se quedaron sin anotar carreras.

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