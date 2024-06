MLBPA acusa a agencia de Bad Bunny de ofrecer incentivos inapropiados

Bad Bunny Bad Bunny se presenta en los Premios Latin Billboard el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. AP/Marta Lavandier

El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rimas, William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda el 10 de abril, multándolos por 400.000 dólares por conducta indebida. A Arroyo, quien fue agente certificado por el sindicato para representar jugadores como el receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, y a su compañero de equipo, el dominicano Ronny Mauricio, se le retiró el título mientras sus dos compañeros no podrán aplicar para el mismo.

La notificación detalla una serie de violaciones graves, incluyendo proporcionar y prometer incentivos indebidos a jugadores no representados por Rimas, utilizando a individuos no certificados a realizar funciones reservadas solamente para agentes de jugadores y no asegurar que los empleados de Rimas cumplan con las regulaciones.

Soto no irá a lista de lesionados:

El toletero dominicano Juan Soto presenta inflamación en el codo y no estuvo en la alineación titular por primera vez esta temporada cuando Nueva York abrió serie ante los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche.

El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, dijo que no espera que Soto vaya a la lista de lesionados, pues tras los estudios no se ve ningún daño en los ligamentos, por lo que solo tomará medicación.

Soto fue retirado en la victoria del jueves por la noche 8-5 sobre Minnesota después de cinco entradas debido a molestias en el antebrazo izquierdo. El toletero señaló que la molestia se presentó desde hace aproximadamente una semana y media o dos semanas.

FUENTE: AP