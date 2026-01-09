MLS se conjura para destronar al Inter Miami de Messi: "Queremos ganarle al mejor"

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (10), celebra con sus compañeros después de que su equipo marcara el primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) contra los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

FORT LAUDERDALE.- La liga norteamericana ( MLS ) calentó motores este jueves con un encuentro entre algunas de sus mayores figuras en Florida y una gran incógnita sobrevolando: ¿Es posible destronar al temible Inter Miami de Lionel Messi ?

"Nada es imposible, todo puede pasar", recalcó el mexicano-estadounidense Brandon Vázquez durante esta jornada de atención a medios de la MLS.

El equipo de Vázquez, el Austin FC, tendrá precisamente la oportunidad de arruinar un momento muy especial para el Inter, al ser su rival en la inauguración de su nuevo estadio en Miami el 4 de abril.

"Nos da mucha hambre venir aquí y ganarle al campeón. Queremos competir y ganarle al mejor jugador de la historia del deporte", aseguró el atacante.

"Ya me ha tocado enfrentar a Miami varias veces con Messi y les he ganado, se puede hacer de nuevo", recordó el internacional estadounidense, todavía en recuperación de una grave lesión de ligamentos sufrida a mediados del año pasado.

"Estoy pensando en regresar en abril y ojalá jugar el primer partido en el nuevo estadio aquí en Miami y poder ganarles, sería un sueño", remarcó.

Vázquez atendió a un pequeño grupo de medios, incluida la AFP, en el centro de convenciones Broward County de Fort Lauderdale, en las afueras de Miami, próximo al Chase Stadium, el escenario donde el Inter se coronó en diciembre como campeón de liga por primera vez en su historia.

"Fueron campeones con mérito, han sido un gran equipo y Messi está dejando un legado", les reconoció el brasileño Gabriel Pec, referente del anterior campeón, el Galaxy de Los Ángeles.

"Messi está logrando que todos en el mundo miren con respeto a la MLS, trae la atención que siempre debió tener y año con año eso va a aumentar", advirtió el extremo del equipo angelino, cuyas expectativas de pugnar por el título se vieron diezmadas por la recaída que sufrió el español Riqui Puig de su grave lesión.

"No podemos dejarlos ganar cada año"

El ecuatoriano Leonardo Campana, excompañero de Messi en el Inter, también se rindió en elogios hacia el argentino, quien el año pasado acaparó los premios individuales de Jugadores Más Valioso y máximo artillero, con 29 goles en 28 partidos.

"Lo pude disfrutar más viéndolo en una pantalla, puedes ver el panorama de lo que hace dentro de la cancha", apuntó el actual ariete del Revolution de Nueva Inglaterra. "Todo el mundo sabe lo que es Leo, lo que genera como futbolista y como persona es increíble".

En la nueva temporada de la MLS, que arranca el 21 de febrero, Messi ya no tendrá a los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que acaban de emprender el retiro.

El Inter, sin embargo, se ha movido con velocidad en el mercado para arropar a su capitán en el desafío del bicampeonato, que ningún equipo logra en la MLS desde 2012.

Lionel Messi y David Beckham Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS. AFP

Además de ejecutar la opción de compra por Rodrigo De Paul, Miami ha fortalecido su retaguardia con el canadiense Dayne St. Clair, elegido mejor arquero de la pasada temporada, y los defensores Sergio Reguilón, Micael y Facundo Mura.

Para el ataque negocia la continuidad del argentino Tadeo Allende, máximo goleador de los pasados playoffs, y la llegada de su compatriota David Ayala.

Enfrentarse a este reforzado Inter, diseñado también para conquistar su primera Copa de Campeones de la Concacaf, supone una motivación extra para esta temporada, coincidieron las figuras de la MLS.

"Ahora podemos enfrentarlos en Seattle y llegan 70.000 personas a ver el partido, eso es algo increíble", agradeció el mexicano Obed Vargas, del Seattle Sounders. "Los jugadores también debemos estar a ese nivel, no podemos dejar que todos los años gane Miami".

