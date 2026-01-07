miércoles 7  de  enero 2026
Messi confiesa su gran sueño tras el retiro: tener su propio club y empezar desde cero

Messi reveló en Luzu TV que sueña con tener su propio club tras retirarse, habló de su personalidad, la selección argentina y su vida personal

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el "Icon of the Match Award" después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi volvió a abrir su mundo personal y futbolístico en una extensa entrevista concedida al canal de streaming Luzu TV, donde habló sin filtros sobre su futuro tras el retiro, su manera de ser, su vida familiar y los momentos más duros de su carrera con la selección argentina.

El capitán de la Albiceleste sorprendió al confesar que, una vez colgados los botines, no se imagina como entrenador, pero sí ligado al fútbol desde otro rol mucho más ambicioso.

“Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero si tengo que elegir, me gusta más la idea de ser propietario”, reconoció.

El sueño de Messi: construir su propio club

Messi explicó que le atrae la idea de crear su propio club desde abajo, con una fuerte apuesta por la formación y las oportunidades para jóvenes futbolistas.

“Me gustaría arrancar de abajo, darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante”, afirmó.

Ese camino ya tuvo un primer paso en 2025, cuando el rosarino se incorporó como socio al Deportivo LSM, un proyecto deportivo impulsado por su amigo Luis Suárez en Uruguay, enfocado en divisiones formativas.

Su personalidad: reservado, estructurado y muy autocrítico

Durante la charla, Messi se mostró como pocas veces: reflexivo, sincero y autocrítico. Reconoció ser una persona introvertida, estructurada y con tendencia a guardarse los problemas.

“Disfruto mucho estar solo. Soy muy de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro”, confesó.

También admitió que esa forma de ser lo llevó a realizar terapia durante su etapa en el Barcelona, algo que le ayudó a manejar la presión y la autoexigencia.

Esa exigencia se refleja incluso dentro del campo: Messi reconoció que suele insultarse a sí mismo cuando falla ocasiones claras.

“Me he puteado bastante por dentro cuando las cosas no salen”, dijo entre risas.

Argentina Campeón Copa América 2024.jpg
El delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, levanta el trofeo mientras celebra la victoria en la final de la Copa América Conmebol 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, el 14 de julio de 2024.

El delantero número 10 de Argentina, Lionel Messi, levanta el trofeo mientras celebra la victoria en la final de la Copa América Conmebol 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium, en Miami, Florida, el 14 de julio de 2024.

El dolor de renunciar a la selección y la gran lección de vida

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando recordó su renuncia a la selección argentina tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016.

“Me arrepentí muchísimo. Veía los partidos y me quería morir. Menos mal que pude volver”, confesó.

A partir de esa experiencia, Messi dejó un mensaje que va más allá del fútbol:

“El mejor ejemplo es no renunciar nunca. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo”.

Messi fuera del fútbol: familia, vino y pocas ganas de bailar

El actual jugador del Inter Miami también habló de su relación con Antonela Roccuzzo, a quien definió como el gran sostén de su vida, y se describió como romántico, aunque poco demostrativo.

Entre risas, contó que no le gusta bailar y que solo lo hace cuando ha bebido alcohol, revelando además que su bebida favorita es el vino, que en ocasiones mezcla con refresco “para que pegue más rápido”.

