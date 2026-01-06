martes 6  de  enero 2026
Reportan que el Inter Miami puede estar tras la pista de dos figuras del Atlético de Madrid

Tras la contratación de Dayne St. Clair, el mejor portero de la MLS en la zafra pasada, el trabajo en las oficinas del Inter Miami parece no haber terminado

El delantero francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en un choque contra el Sevilla, el 8 de diciembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El Inter Miami saboreó las mieles de un título en la MLS por primera vez en la temporada pasada y, tal como era de esperarse, la experiencia fue tan gratificante para la organización que harán todo lo posible por revivirla en el siguiente certamen. Con eso en mente, los rosas han realizado varias contrataciones de impacto en tiempos recientes y parecen no estar cerca de terminar todavía.

Luego de hacerse de los servicios del canadiense Dayne St. Clair, el mejor portero de la liga en el torneo anterior, los directivos de las "Garzas" podrían estar tras la pista de dos figuras importantes del Atlético de Madrid, equipo que ya les sirvió como aliado en la adquisición del argentino Rodrigo De Paul hace algunos meses.

Según un reporte de MARCA, el entrenador Javier Mascherano estaría abogando por las contrataciones del francés Antoine Griezmann y el español Koke Resurrección, ambos jugadores de peso para el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone. Tanto Griezmann como Koke están próximos a finalizar sus respectivos contratos actuales con los "Colchoneros".

La partida del galo no sería tan sorpresiva, pues el mismo atacante ha señalado en varias oportunidades que le gustaría jugar en la MLS. Si bien su pacto está vigente hasta la temporada 2027, existe la posibilidad de que pueda negociar su salida prematura al tomar en cuenta que ha perdido protagonismo en el club español.

No obstante, la situación con el ibérico es un poco diferente. Koke es el capitán de la institución madridista y aunque todavía no ha renovado su contrato, es muy probable que pueda hacerlo en un futuro cercano.

Primeras palabras de St. Clair

Después de varias campañas exitosas como guardameta del Minnesota United, el canadiense St. Clair se unirá a las filas del equipo comandado por Lionel Messi en 2026. Para el portero, el acuerdo entre ambas partes representa una oportunidad dorada para poder conseguir "trofeos".

"Estoy muy emocionado por unirme al club y representarlos dentro y fuera del campo", señaló el arquero en un video publicado por el Inter Miami. "No puedo esperar para conocerlos (a sus compañeros) y comenzar a prepararnos para ganar trofeos", agregó.

