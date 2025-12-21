domingo 21  de  diciembre 2025
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de nuevas figuras europeas al Inter de Miami para reforzar el mediocampo tras la MLS Cup y consolidar el proyecto del club.

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter Miami vive un momento histórico tras conquistar su primera MLS Cup y ya trabaja en la planificación de su próximo gran paso deportivo. Con la salida de Sergio Busquets en el horizonte, el club estadounidense busca reforzar el mediocampo con un futbolista de jerarquía internacional, y en ese contexto surge una operación impulsada desde dentro del vestuario.

De Paul empuja un refuerzo clave para el mediocampo

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del Inter de Miami, está jugando un rol activo en la búsqueda de nuevos líderes para el equipo. El mediocampista argentino considera fundamental sumar a un jugador con experiencia, liderazgo y capacidad organizativa, capaz de equilibrar un plantel cargado de talento ofensivo.

Lee además
El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Reportan que el Inter Miami está cerca de pactar con portero de Canadá
El argentino Tadeo Allende (derecha) celebra con sus compañeros, el uruguayo Luis Suárez (centro) y el venezolano Telasco Segovia, del Inter Miami, luego de anotar un gol en un partido, el 9 de marzo de 2025.
FÚTBOL

¡Se queda! Luis Suárez renueva su contrato con el Inter Miami

Desde el entorno del club, se valora especialmente el perfil de un futbolista con amplio recorrido europeo, liderazgo silencioso y una fuerte lectura del juego, cualidades que permitirían sostener el funcionamiento del equipo tras la salida de una figura clave del mediocampo.

Un perfil ideal para el proyecto deportivo de Miami

El proyecto del Inter de Miami apunta a consolidarse como una potencia de la MLS, y para ello busca futbolistas con mentalidad competitiva, acostumbrados a grandes escenarios y presión constante. La experiencia internacional y la capacidad para ordenar el juego son consideradas prioridades por la dirección deportiva.

Además del aspecto táctico, el club valora el impacto en el vestuario, donde la presencia de líderes naturales resulta clave para acompañar el crecimiento institucional tras el título.

AFP__20251130__86L748H__v1__MidRes__FblMlsUsaMiamiNewYork
El mediocampista venezolano #08 Telasco Segovia del Inter Miami celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino #10 Lionel Messi (C) del Inter Miami y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

El mediocampista venezolano #08 Telasco Segovia del Inter Miami celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino #10 Lionel Messi (C) del Inter Miami y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

El contexto contractual abre la puerta a movimientos

El futbolista que interesa al Inter de Miami mantiene contrato vigente en Europa hasta 2026, una situación que obliga a estudiar fórmulas estratégicas. Aunque su club actual sigue contando con él, la necesidad de planificar el futuro y el atractivo del desafío estadounidense podrían influir en una eventual decisión.

En el entorno del equipo europeo existe conciencia de que una posible salida tendría un fuerte impacto tanto deportivo como emocional, dada la importancia del jugador dentro del proyecto.

Más nombres en el radar del Inter Miami

En caso de no avanzar la operación principal, el Inter de Miami maneja alternativas de alto perfil procedentes del mismo club europeo. Una de ellas es un atacante de clase mundial que ya ha manifestado su interés por la MLS y que mantiene una relación previa con Lionel Messi, lo que refuerza los rumores sobre un nuevo golpe de mercado.

El objetivo es claro: rodear a Messi y De Paul con más talento contrastado, consolidar el dominio en la liga y seguir posicionando al Inter de Miami como uno de los proyectos más atractivos del fútbol internacional.

Temas
Te puede interesar

Tres jugadores que pueden llenar la gran vacante del Inter Miami

Messi se despide de India: "El cariño ha sido impresionante"

Sergio Reguilón es nuevo jugador del Inter Miami: refuerzo de jerarquía para el campeón de la MLS

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
HOMENAJE

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Derek Drymon. 
CINE

Director Derek Drymon comparte detalles del filme "Bob Esponja: Una aventura pirata"

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"