Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El Inter Miami vive un momento histórico tras conquistar su primera MLS Cup y ya trabaja en la planificación de su próximo gran paso deportivo. Con la salida de Sergio Busquets en el horizonte, el club estadounidense busca reforzar el mediocampo con un futbolista de jerarquía internacional, y en ese contexto surge una operación impulsada desde dentro del vestuario.

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del Inter de Miami, está jugando un rol activo en la búsqueda de nuevos líderes para el equipo. El mediocampista argentino considera fundamental sumar a un jugador con experiencia, liderazgo y capacidad organizativa, capaz de equilibrar un plantel cargado de talento ofensivo.

Desde el entorno del club, se valora especialmente el perfil de un futbolista con amplio recorrido europeo, liderazgo silencioso y una fuerte lectura del juego, cualidades que permitirían sostener el funcionamiento del equipo tras la salida de una figura clave del mediocampo.

Un perfil ideal para el proyecto deportivo de Miami

El proyecto del Inter de Miami apunta a consolidarse como una potencia de la MLS, y para ello busca futbolistas con mentalidad competitiva, acostumbrados a grandes escenarios y presión constante. La experiencia internacional y la capacidad para ordenar el juego son consideradas prioridades por la dirección deportiva.

Además del aspecto táctico, el club valora el impacto en el vestuario, donde la presencia de líderes naturales resulta clave para acompañar el crecimiento institucional tras el título.

AFP__20251130__86L748H__v1__MidRes__FblMlsUsaMiamiNewYork El mediocampista venezolano #08 Telasco Segovia del Inter Miami celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino #10 Lionel Messi (C) del Inter Miami y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025. CHANDAN KHANNA / AFP

El contexto contractual abre la puerta a movimientos

El futbolista que interesa al Inter de Miami mantiene contrato vigente en Europa hasta 2026, una situación que obliga a estudiar fórmulas estratégicas. Aunque su club actual sigue contando con él, la necesidad de planificar el futuro y el atractivo del desafío estadounidense podrían influir en una eventual decisión.

En el entorno del equipo europeo existe conciencia de que una posible salida tendría un fuerte impacto tanto deportivo como emocional, dada la importancia del jugador dentro del proyecto.

Más nombres en el radar del Inter Miami

En caso de no avanzar la operación principal, el Inter de Miami maneja alternativas de alto perfil procedentes del mismo club europeo. Una de ellas es un atacante de clase mundial que ya ha manifestado su interés por la MLS y que mantiene una relación previa con Lionel Messi, lo que refuerza los rumores sobre un nuevo golpe de mercado.

El objetivo es claro: rodear a Messi y De Paul con más talento contrastado, consolidar el dominio en la liga y seguir posicionando al Inter de Miami como uno de los proyectos más atractivos del fútbol internacional.