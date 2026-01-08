jueves 8  de  enero 2026
Inter Miami refuerza su defensa con el brasileño Micael

El Inter Miami de Lionel Messi, vigente campeón de la liga norteamericana, sigue apuntalando la línea defensiva, su principal debilidad en la temporada pasada

El entonces defensor del Palmeiras, Micael, controla el balón durante una práctica, el 28 de noviembre de 2025.

El entonces defensor del Palmeiras, Micael, controla el balón durante una práctica, el 28 de noviembre de 2025.

LUIS ACOSTA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles el fichaje a préstamo del central brasileño Micael, proveniente del Palmeiras.

El vigente campeón de la liga norteamericana (MLS) sigue apuntalando la línea defensiva, su principal debilidad, tras las llegadas en las últimas semanas del lateral español Sergio Reguilón y el argentino Facundo Mura.

El Inter contará con Micael en calidad de cedido durante la temporada 2026 y después dispondrá de una opción para adquirirlo de forma definitiva, según el comunicado del club floridano.

El defensor zurdo, de 25 años, ya tiene experiencia en la MLS después de formar parte del Houston Dynamo entre 2022 y 2024.

En febrero de 2025, el Palmeiras se hizo con sus servicios tras abonar unos seis millones de dólares al Dynamo.

En sus 28 partidos con el uniforme del Verdão, Micael compitió tanto en el campeonato brasileño como en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que Palmeiras alcanzó los cuartos de final.

Inter y Palmeiras empataron 2-2 en la fase de grupos del torneo en un juego en el que Micael fue suplente.

Además de la defensa, el equipo de Javier Mascherano también ha reforzado la portería con el fichaje del canadiense Dayne St. Clair, elegido mejor arquero de la pasada temporada de la MLS, y busca rodear a Messi de mayores armas ofensivas.

El Inter se encuentra en conversaciones para retener al atacante argentino Tadeo Allende que, cedido desde el Celta de Vigo, tuvo un papel clave en la consecución del título, así como para firmar a otro jugador albiceleste, el mediocampista David Ayala, quien jugó las últimas cuatro temporadas en el Portland Timbers.

Vitão refuerza al Flamengo

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Flamengo sumó su primer refuerzo para la temporada 2026: el central brasileño Vitão, procedente del Internacional de Porto Alegre, informaron este miércoles ambos clubes.

El equipo de Río de Janeiro fichó a Vitão, de 25 años y 1,85 m de estatura, por 10,2 millones de euros, según reportes de prensa.

Las negociaciones para la transferencia se cerraron el 28 de diciembre, pero el anuncio oficial se pospuso por acuerdo con el Flamengo, indicó el Inter en un comunicado.

FUENTE: AFP

