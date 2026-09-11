viernes 11  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Mourinho aboga por el Santiago Bernabéu para la final del Mundial 2030

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, agregó que "me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento con que tengamos algún partido"

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, durante una rueda de prensa posterior a un entrenamiento del equipo. &nbsp;

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, durante una rueda de prensa posterior a un entrenamiento del equipo.

 

EFE / Daniel González
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, consideró este viernes que la final del Mundial de 2030, coorganizado por España, Portugal y Marruecos, debe jugarse en el estadio Santiago Bernabéu, aunque le gustaría que "fuera en Lisboa".

"Una cosa es dónde debería (jugarse la final) y otra cosa es dónde me gustaría", dijo con una sonrisa Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano el sábado.

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"Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento con que un país como el nuestro tenga algún partido del Mundial", afirmó el de Setúbal en el estadio Santiago Bernabéu.

"Si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, creo que debería ser aquí", afirmó.

Mourinho insistió en que su opinión no tiene nada que ver con que sea técnico del Real Madrid, "si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo".

España, Marruecos y Portugal organizarán el Mundial de 2030 con tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, al cumplirse el centenario de esta competición.

La FIFA todavía no ha dado a conocer las sedes que albergarán los distintos partidos.

Apoyo para Vini

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, insistió este viernes en que la mejor versión de Vinicius "va a llegar", antes de afirmar que le "pone triste" que la afición del equipo pite a sus jugadores.

El "año pasado contra el Benfica (en la Liga de Campeones) el Santiago Bernabéu estaba asustado y él acabó solo con la eliminatoria", recordó Mourinho en rueda de prensa.

"Quiero lo mejor de Vinicius y el mejor va a llegar", aseguró el técnico luso, en la previa del partido de la quinta jornada de LaLiga contra el Rayo Vallecano el sábado.

Mourinho insistió en que Vinicius todavía no es el hombre que decide partidos, pero "trabaja más que nunca".

En una época en que todo se mide, el técnico luso afirmó que "los datos son muy objetivos: está muy cerca de su velocidad máxima, número de balones, récord, número de balones recuperados en tercio defensivo, récord".

"Ya va a llegar" su mejor imagen, afirmó recurriendo a un proverbio luso para explicar que una parte de la afición le exija.

"Tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto", explicó 'Mou', precisando que Vinicius, con todo lo que ha logrado en el Real Madrid, "es un árbol con mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos".

FUENTE: AFP

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