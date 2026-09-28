Gabriel Moreno hace historia: el receptor venezolano se corona campeón bate de la Liga Nacional

Gabriel Moreno #14 de los Arizona Diamondbacks conecta un sencillo productor de carrera durante la cuarta entrada contra los San Diego Padres en el Petco Park el 25 de septiembre de 2026 en San Diego, California.

Gabriel Moreno escribió este domingo una nueva página en la historia del béisbol venezolano y de los Cascabeles de Arizona al conquistar el título de bateo de la Liga Nacional en la temporada 2026.

El receptor venezolano terminó la campaña con un promedio de .311, apenas un punto por encima de su compatriota Luis Arráez, quien cerró con .310, para convertirse en el nuevo campeón bate del Viejo Circuito.

Fútbol Americano Preocupación en Miami: De’Von Achane podría sufrir una lesión grave en la rodilla

Béisbol Marlins se quedan fuera de la postemporada, pero dejan señales positivas para el futuro

Moreno aseguró la corona sin necesidad de aparecer en la alineación de Arizona para el último encuentro de la temporada ante los Padres de San Diego, después de que el equipo decidiera darle descanso debido a una molestia en la corva.

Un receptor vuelve a ganar el título de bateo

La conquista de Moreno tiene un significado especial por su posición.

El barquisimetano se convirtió en el primer receptor en ganar un título de bateo desde Buster Posey en 2012, cuando el entonces jugador de los Gigantes de San Francisco terminó aquella campaña con un promedio de .336.

Además, Moreno es el primer jugador de los Diamondbacks en conquistar el campeonato de bateo de la Liga Nacional, por lo que su logro también representa un estreno histórico para la franquicia de Arizona.

El venezolano se suma así a una selecta lista de compatriotas que han conquistado coronas de bateo en las Grandes Ligas: Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Carlos González, Miguel Cabrera, José Altuve y Luis Arráez.

Con Moreno, Venezuela alcanza ahora 14 títulos de bateo en las Mayores.

Moreno superó a Arráez en el cierre

La batalla por la corona tuvo un desenlace completamente venezolano.

Moreno llegó a la parte final de la temporada por detrás de Arráez, pero protagonizó un espectacular cierre que le permitió darle vuelta a la clasificación.

En sus últimos encuentros bateó de 20-7, elevando su promedio de .306 a .311 y desplazando a Arráez de la primera posición.

Durante septiembre, Moreno bateó para .345, con 29 imparables, cuatro dobles, cinco cuadrangulares y 16 carreras impulsadas en 22 encuentros.

Arráez, por su parte, terminó con promedio de .310 y no pudo participar en los últimos encuentros de Philadelphia debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

Una temporada consagratoria

El campeonato de bateo coronó una campaña en la que Moreno estableció varias marcas personales.

El receptor terminó con 33 dobles, un triple y 16 cuadrangulares, además de 82 carreras impulsadas.

También registró un porcentaje de embasado de .387, un slugging de .487 y un OPS de .874.

Otro de sus grandes logros fue establecer un récord para la franquicia de Arizona al embasarse en 45 partidos consecutivos.

Moreno, quien debutó en las Grandes Ligas en 2022 con los Azulejos de Toronto antes de llegar a Arizona en 2023, terminó convirtiéndose en una de las principales figuras ofensivas de los Cascabeles.

Una corona con sabor venezolano

La temporada 2026 volvió a demostrar el peso de Venezuela en la historia ofensiva de las Grandes Ligas.

Moreno y Arráez protagonizaron una batalla por el título que terminó con dos venezolanos en los primeros lugares de la Liga Nacional. Para Moreno, sin embargo, el desenlace fue todavía más especial: su primer campeonato de bateo llegó acompañado de un registro histórico para los receptores y para la franquicia de Arizona.

A sus 26 años, el receptor barquisimetano agrega así un nuevo capítulo a una carrera que todavía tiene mucho por escribir.